Santos vs Necaxa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 15 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

¡Santos está obligado a ganar en la Comarca Lagunera! Los Guerreros reciben al Club Necaxa en el Estadio Corona en un compromiso crucial para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla. El conjunto verdiblanco necesita reaccionar después de sufrir un tropiezo que frenó su extraordinaria racha, mientras que los Rayos afrontan el cierre del torneo con la intención de rescatar resultados positivos después de una campaña muy complicada.

La presión estará del lado local, que busca aprovechar el apoyo de su afición para sumar tres puntos fundamentales. Necaxa, por su parte, llega ubicado en la parte baja de la clasificación y necesita demostrar que todavía tiene argumentos para competir.

Con objetivos muy diferentes, ambos equipos se preparan para un encuentro en el que Santos intentará imponer su calidad ofensiva y los visitantes podrían apostar por el orden defensivo y los contragolpes. ¿Podrán los Guerreros volver a la senda del triunfo o los Rayos darán la sorpresa en Torreón?

¿Cómo llegan Santos Laguna y Necaxa?

Santos Laguna: los Guerreros quieren reaccionar en casa

Santos Laguna llega herido después de sufrir una derrota que puso fin a una impresionante racha de seis victorias consecutivas. El tropiezo representó un golpe para el conjunto verdiblanco, que había conseguido recuperar terreno y mantener vivas sus esperanzas de meterse en la pelea por la Liguilla.

Ahora, el equipo necesita pasar página rápidamente y demostrar que su buen momento no fue casualidad. Una victoria frente a Necaxa puede resultar fundamental para recuperar confianza y acercarse a los puestos de clasificación en esta recta final del campeonato.

El Estadio Corona será uno de sus principales argumentos. Jugar ante su afición puede darle el impulso necesario para tomar la iniciativa y presionar desde los primeros minutos, especialmente ante un rival que ha tenido dificultades para encontrar regularidad durante el torneo.

En el mediocampo, Fran Villalba y Facundo Cáseres tendrán la responsabilidad de organizar los ataques, distribuir el balón y encontrar los espacios necesarios para abastecer a Esteban Lozano.

Además, Carlos Acevedo será una pieza importante para mantener la seguridad desde el fondo. Santos necesita combinar su capacidad ofensiva con una defensa concentrada para evitar que Necaxa encuentre oportunidades de sorprenderlo.

Necaxa: los Rayos buscan cerrar el torneo con dignidad

El Necaxa atraviesa una temporada complicada y llega a este encuentro ubicado en el penúltimo lugar de la clasificación. El empate 1-1 frente a Juárez en su compromiso anterior volvió a evidenciar las dificultades que ha tenido el conjunto rojiblanco para convertir sus actuaciones en victorias.

Bajo la dirección de Juan Reynoso, los Rayos necesitan encontrar respuestas para competir en una visita exigente. Aunque sus posibilidades de clasificación están muy comprometidas, el equipo tiene la oportunidad de mejorar su imagen y buscar resultados positivos en el cierre del campeonato.

Ante Santos, lo más probable es que Necaxa priorice el orden defensivo. Mantener un bloque bajo, reducir los espacios entre líneas y evitar que los mediocampistas locales jueguen con comodidad serán aspectos fundamentales para resistir la presión.

En ataque, Owen González podría convertirse en una de las principales alternativas para buscar el contragolpe. Su misión será aprovechar los espacios que deje Santos cuando adelante sus líneas y tratar de generar peligro con transiciones rápidas.

El desafío para los visitantes será mantener la concentración durante todo el partido. Si conceden demasiadas oportunidades, la ofensiva lagunera tendrá argumentos para inclinar la balanza.

Claves tácticas del Santos Laguna vs Necaxa

El control del mediocampo será fundamental para Santos

Los Guerreros necesitan asumir el protagonismo y evitar que la ansiedad por conseguir el triunfo termine afectando su funcionamiento. Fran Villalba y Facundo Cáseres serán esenciales para controlar la zona central, mover el balón con criterio y encontrar los caminos hacia el área rival.

Si Santos logra imponer su ritmo desde el comienzo, podrá obligar a Necaxa a replegarse y defender durante largos periodos. Esa situación aumentaría las posibilidades de encontrar espacios para Esteban Lozano y generar ocasiones de peligro.

Sin embargo, el conjunto local deberá tener cuidado con las pérdidas de balón. Cuando un equipo adelanta sus líneas, puede dejar espacios que un rival necesitado intentará aprovechar mediante contragolpes.

La presencia de Carlos Acevedo también será importante para respaldar al equipo en los momentos de mayor exigencia y mantener vivas sus opciones de sumar los tres puntos.

Necaxa apostará por resistir y atacar al espacio

Los Rayos saben que enfrentarse a Santos en Torreón representa un reto complicado, por lo que la organización defensiva será una de sus principales prioridades.

Un bloque compacto podría dificultar la circulación del balón de los locales y obligarlos a buscar alternativas para penetrar en el área. Si Necaxa consigue cerrar los espacios interiores, tendrá oportunidades para llevar el encuentro a un terreno más equilibrado.

No obstante, defender durante demasiado tiempo puede convertirse en un problema. La presión constante de Santos podría provocar errores y dejar a los visitantes sin capacidad para salir de su propio campo.

Owen González tendrá que aprovechar las pocas oportunidades que aparezcan. Para Necaxa, ser contundente en las transiciones podría marcar la diferencia entre competir hasta el final y sufrir una derrota más.

Pronóstico de Santos Laguna vs Necaxa

Santos Laguna parte como favorito por su condición de local, su capacidad ofensiva y la buena dinámica que había construido antes de su reciente derrota. Aunque el tropiezo frenó su racha de seis triunfos consecutivos, los Guerreros tienen la oportunidad de demostrar que siguen siendo un equipo capaz de competir por un lugar en la fase final.

Necaxa, en cambio, llega con muchas dudas después de una campaña irregular y tendrá que realizar un partido prácticamente perfecto para llevarse los tres puntos del Estadio Corona.

La necesidad de ganar podría llevar a Santos a asumir el control desde los primeros minutos, buscando aprovechar la creatividad de Fran Villalba y Facundo Cáseres para generar oportunidades para Esteban Lozano.

Los Rayos intentarán resistir y encontrar algún contragolpe que les permita sorprender, pero mantener el orden durante los 90 minutos será una tarea exigente ante la presión del conjunto local.

Por el peso de la localía y la urgencia de mantenerse en la pelea por la Liguilla, nuestra expectativa es que los Guerreros consigan una victoria trabajada.

Pronóstico: Santos Laguna 2-1 Necaxa.

Nuestra predicción es un triunfo de Santos Laguna por 2-1 en el Estadio Corona. Esperamos un encuentro disputado, con oportunidades para ambos equipos, pero en el que la necesidad de los verdiblancos y su capacidad ofensiva terminen marcando la diferencia.

Last modified: noviembre 1, 2026