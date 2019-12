Resultado: Flamengo vs Al Hilal [Vídeo Resumen Goles] Semifinales Mundial de Clubes 2019

Tweet on Twitter

Arrancan las emociones de las semifinales del Mundial de Clubes 2019 este martes 17 de diciembre, cuando el Flamengo busque imponer su jerarquía para llevarse el triunfo y el boleto a la Final, sin embargo no deberán confiarse cuando reciban al Al Hilal que intentará dar la gran sorpresa en su visita al Estadio Internacional Khalifa.

Hora y Canal Flamengo vs Al Hilal

Sede: Estadio Internacional Khalifa, Doha, Qatar

Hora: 8:30 pm de Qatar. 11:30 am de México. 2:30 pm de Brasil. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports en Latinoamérica. Fox Deportes en Estados Unidos.

Flamengo vs Al Hilal en VIVO

El cuadro del Flamengo arranca su participación en este Mundial de Clubes con la misión de levantar el trofeo, son los flamantes campeones de la Copa Libertadores y tienen un plantel realmente poderoso, pero saben que lo peor que podrían hacer es caer en excesos de confianza.

El Fla tendrá su primera participación en un torneo de este tipo, sin embargo a los clubes brasileños les ha ido realmente bien, siendo el segundo país con más títulos (4) solo por debajo de España (7).

Por su parte, el Al Hilal es un club de Arabia Saudita que también está participando por primera vez en un Mundial de Clubes, lograron su boleto tras levantar el título de la Liga de Campeones AFC 2019 venciendo al Urawa Red Diamonds en la Final.

El líder hizo su debut en la competencia el sábado pasado cuando se midieron al Esperance de Tunis en un duelo sumamente cerrado, pero que lograron definir a su favor gracias a solitaria anotación de Bafétimbi Gomis al 74.

Tanto el Flamengo como el Al Hilal saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita firmar el ansiado boleto a la Final. En los pronósticos claramente el Fla es favorito para ganar sin demasiadas complicaciones, aunque no deberán confiarse de unos Árabes que intentarán dar la campanada. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Flamengo vs Al Hilal.

Resultado: Flamengo vs Al Hilal [Vídeo Resumen Goles] Semifinales Mundial de Clubes 2019

Resumen:

¡El Mengao CUMPLE y está en la Final🔥🔥🔥!

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Flamengo vs Al Hilal 3-1 Semifinales Mundial de Clubes 2019

Goles: