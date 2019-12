Resultado: New Orleans Saints vs Indianapolis Colts [Vídeo Resumen] ver Semana 15 NFL 2019

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Los equipos que buscan recuperarse de las desalentadoras pérdidas terminan la Semana 15 en la NFL cuando los Indianapolis Colts se enfrentan a los New Orleans Saints en el Superdome de Mercedes-Benz en «Monday Night Football».

Los Colts (6-7) cojean en los perdedores de Big Easy de cinco de sus seis juegos más recientes. Han caído de serios contendientes para ganar la AFC Sur a un equipo que necesita ayuda para conseguir un puesto de comodín. La semana pasada, Indianápolis cayó 38-35 a Tampa Bay en el camino. Los Colts fueron superados 542-309 por los Buccaneers pero liderados por 14 puntos en el tercer trimestre gracias a cuatro conclusiones. Jameis Winston lanzó tres intercepciones, pero también terminó el juego con 456 yardas aéreas y cuatro touchdowns.

Los Saints (10-3) ya han asegurado el título de la NFC Sur, pero cedieron el control de la cabeza de serie a San Francisco en una emocionante derrota por 48-46 en el Superdome. El cuarto trimestre solo presentó 26 puntos cuando Nueva Orleans tomó una ventaja de un punto con menos de un minuto restante en el quinto pase de touchdown del día de Drew Brees, solo para ver a los 49ers responder al marchar el balón por el campo para configurar a Robbie El gol de campo de 30 yardas de Gould ganó al final del tiempo.

Hora y Canal Saints vs Colts

Inicio: lunes 16 de diciembre a las 5:15 p.m PT / 8:15 p.m. ET en Estados Unidos. 7:15 p.m en México.

TV: ESPN en Estados Unidos y México.

Spread: Saints -8.5

Tres cosas para mirar

1. ¿Podrán los Colts correr contra la línea defensiva de los Saints agotados?

New Orleans ha perdido recientemente dos componentes clave de su línea defensiva. Sheldon Rankins y Marcus Davenport se han ido por el resto de la temporada debido a una lesión. Esas pérdidas perjudicaron a una defensa que actualmente ocupa el cuarto lugar en la NFL contra la carrera (94.2 ypg) y en apresurarse en los primeros intentos (60) permitidos.

Rankins se perdió los primeros tres juegos de esta temporada debido a su recuperación de un desgarrado Aquiles que sufrió en los playoffs del año pasado. La semana pasada, fue despedido después de sufrir lo que luego se llamó una lesión de tobillo significativa. Fue colocado en la reserva de lesionados y, según los informes, se someterá a una cirugía en algún momento. Termina con 10 tacleadas totales, dos capturas y cinco hits de quarterback en 10 juegos.

Davenport había comenzado todos los juegos esta temporada antes de sufrir una lesión en el pie la semana pasada. Él también fue colocado en IR y se someterá a una cirugía de pie por segunda vez en tantas temporadas. Había registrado 31 tacleadas en total, seis capturas, 16 golpes de QB y tres balones sueltos forzados antes de la lesión.

Indianápolis ha hecho un compromiso renovado para correr el balón esta temporada y hasta cierto punto ha valido la pena. Los Colts son sextos en la liga con 133.3 yardas por juego y han recogido 103 primeros intentos en el suelo. El único equipo con más es el Ravens, pesado como el líder del MVP Lamar Jackson y el ex Saint Mark Ingram.

Pero Indianápolis solo ha promediado 4.4 yardas por acarreo, lo cual es bueno para el puesto 14 en la liga, y 11 touchdowns por tierra (empatados en el puesto 16). Entonces, si bien el volumen ciertamente ha estado allí (395 quintos más acarreos), la producción no necesariamente ha seguido.

Marlon Mack lidera al equipo con 900 yardas y cinco touchdowns en el suelo. Ha sido motociclista (55 primeros intentos) y aún no ha tenido problemas, pero también se ha perdido dos juegos y partes de otros debido a una fractura en la mano y una lesión en el tobillo. Intentará aprovechar la improvisada línea defensiva de los Saints el lunes por la noche.

2. Jacoby Brissett vs Drew Brees

Luego de la inesperada retirada de Andrew Luck en la pretemporada, Indianápolis recurrió a Brissett, quien ha sido estable pero no espectacular. Está promediando 208 yardas aéreas por juego y tiene solo tres juegos de 300 yardas, pero ha hecho un buen trabajo con su toma de decisiones con 18 pases de touchdown y solo seis intercepciones. También acumuló 167 yardas y tres touchdowns en el suelo con tres balones sueltos perdidos.

Parte de la razón por la cual Brissett no ha hecho grandes números por el aire es por las lesiones en su cuerpo receptor. Objetivo superior T.Y. Hilton (pantorrilla) y el novato Parris Campbell (fractura en el pie, en IR) jugaron en solo siete juegos y el ala cerrada del Pro Bowl Eric Ebron también terminó la temporada después de someterse a una cirugía en ambos tobillos. Brissett no tiene su arsenal completo de armas y está empezando a mostrarse en sus números. En los últimos seis juegos, ha promediado 185 yardas aéreas por juego con un total de cuatro anotaciones y tres intercepciones. No es sorprendente que los Colts tengan 2-4 durante ese tramo.

Del otro lado está Brees, quien viene de su mejor juego de la temporada en la derrota contra San Francisco. Brees incendió la defensa No. 2 de la NFL para 349 yardas y cinco touchdowns. No fue despedido por el temible pase de los 49ers a pesar de la línea ofensiva de los Saints que trata con varias dolencias. Ahora se enfrenta a una defensa de Indianápolis que ocupa el puesto 22 en la liga contra el pase (San Francisco sigue siendo el número 1) y Jameis Winston lo iluminó a pesar de que lanzó tres selecciones.

3. ¿Puede la defensa de los Saints proteger una ventaja durante el último cuarto?

La defensa de Nueva Orleans ha cedido bajo presión en los últimos 15 minutos de varios juegos. En la semana 1, Houston anotó un touchdown de ventaja en un recorrido que consta de dos jugadas y dura 13 segundos. En Chicago en la semana 7, la defensa permitió a los Bears anotar dos touchdowns en los últimos tres minutos del juego. Los Panthers manejaron para el touchdown de empate con menos de 10 minutos para la Semana 12. En la noche de Acción de Gracias en Atlanta, los Saints entregaron dos touchdowns en un minuto y medio al final del último cuarto. Sin embargo, Nueva Orleans todavía pudo ganar todos estos juegos, y solo dos de ellos (Texans y Panthers) requirieron algún tipo de heroicismo para ganar el juego de Brees y la ofensiva.

Pero la semana pasada en casa contra San Francisco, los Saints finalmente pagaron el precio de sus fallas defensivas en el cuarto trimestre. Dos veces en el cuadro final, Nueva Orleans anotó para tomar una ligera ventaja solo para ver la respuesta de los 49ers. Y lo que es aún más doloroso para los fanáticos de los Saints es que su equipo se adelantó 46-45 con 53 segundos restantes solo para ver a San Francisco ir 63 yardas en siete jugadas para configurar el gol de campo de 30 yardas de Robbie Gould como reloj. Se acabó.

Afortunadamente, los problemas recientes de Indianápolis han incluido el cuarto trimestre. En los últimos tres juegos, los Colts han sido superados 31-0 en los últimos 15 minutos. Eso incluye dejar que Tampa Bay los deje en blanco 10-0 para que vengan por detrás y ganen la semana pasada. Entonces, tal vez la ofensiva de Indianápolis sea justo lo que la defensa de Nueva Orleans necesita para encontrar su resolución al final de los juegos, algo que sin duda se pondrá a prueba en el momento de los playoffs.

New Orleans Saints vs Indianapolis Colts en VIVO

La racha de tres derrotas de los Colts los pone en peligro de caer completamente de la disputa de los playoffs. Indianápolis ha tenido problemas en la ofensiva y no ha podido hacer las jugadas necesarias para ganar partidos cerrados tarde. Con el aumento de las pérdidas y lesiones, uno tiene que preguntarse cuánta determinación tienen los Colts para seguir luchando por un lugar en los playoffs.

Los Saints desperdiciaron una actuación sobresaliente por su ofensiva la semana pasada en casa en su batalla con San Francisco por el primer puesto general en la NFC. La defensa de Nueva Orleans no podría haber jugado mucho peor que contra los 49ers y ahora debe avanzar sin dos de sus mejores linieros defensivos. Si los Saints desean asegurar el adiós de la primera ronda en los playoffs que viene con ser una de las dos primeras semillas, no pueden permitirse una segunda derrota consecutiva en casa.

Predicción: Saints 30, Colts 20

Vídeo resumen. Saints 34-7 Colts: