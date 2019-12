Norwich vs Wolves EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 18 Premier League 2019-2020

Gran partido entre equipos necesitados tendremos este sábado 21 de diciembre en la jornada 18 de la Premier League 2019-2020, cuando el Norwich busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita tomar un respiro en su lucha por la salvación, pero tendrán que recibir a un Wolverhampton que saldrá a imponer su calidad en su visita la Carrow Road.

Hora y Canal Norwich vs Wolves

Sede: Carrow Road, Norwich, Norfolk, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 9:00 am de México y Centroamérica. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

Norwich vs Wolves en VIVO

El cuadro del Norwich ha tenido una campaña complicada que los tiene peleando en la parte baja de la tabla, dado que en 17 jornadas apenas han sido capaces de sumar 3 victorias, 3 empates y han sido vencidos en 11 ocasiones.

Los Canarios vienen de un gran empate en la jornada pasada cuando les toco visitar al Leicester City en un choque donde Teemu Pukki los puso al frente, sin embargo un autogol firmó el 1-1 definitivo, que no fue malo para ellos.

Por su parte, los Wolves han tenido un buen torneo peleando en los primeros puestos de la tabla, pero no pueden fallar si tienen aspiraciones altas. Tras 17 fechas suman 5 triunfos, 9 empates y han caído en 3 ocasiones.

Los Lobos vienen de un durísimo golpe en la jornada pasada cuando recibieron al Tottenham en un choque que parecían salir con el empate con gol de Adama Traoré, sin embargo un error al 90+1 los dejó con las manos vacías.

Tanto el Norwich como los Wolves saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad rumbo al cierre de año; en la tabla general encontramos a los Canarios en el penúltimo puesto con 12 puntos, mientras que los Lobos, de Raúl Jiménez, son octavos con 24 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Norwich vs Wolves.

