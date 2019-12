Barcelona vs Alavés EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 18 Liga Española 2019-2020

Foto: @AndrianRori

Buen partido tendremos este sábado 21 de diciembre abriendo el día en la jornada 18 de la Liga Española 2019-2020, cuando el Barcelona busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los mantenga en lo más alto, pero tendrán que recibir a un Alavés que intentará salir con vida de su visita al Estadio Camp Nou.

Hora y Canal Barcelona vs Alavés

Sede: Estadio Camp Nou, Barcelona, España

Hora: 4:00 pm de España. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Bolivia y Venezuela. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: beIN LaLiga en España. beIN Sports en Estados Unidos. SKY Sports en México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica.

Barcelona vs Alavés en VIVO

El cuadro del Barcelona no ha mostrado un fútbol tan sólido, sin embargo se mantiene como uno de los rivales a vencer, dado que en 17 fechas suman 11 victorias, 3 empates y han sido vencidos en 3 ocasiones, por lo que en casa no pueden fallar.

Los Blaugranas tuvieron actividad a media semana en su duelo pendiente ante el Real Madrid en un choque muy cerrado donde ninguno se hizo daño para un 0-0 final.

Por su parte, el Alavés ha tenido un torneo irregular deambulando en media tabla, necesitan sumar si no quieren meterse en problemas de descenso. En 17 fechas suman 5 triunfos, 4 empates y han perdido en 8 ocasiones. En la jornada pasada igualaron 1-1 ante el Leganés.

Los Babazorroz tuvieron actividad a media semana sufriendo una dura eliminación de la Copa del Rey al caer 3-1 en su visita al Real Jaén de la tercera división de España.

Tanto el Barcelona como el Alavés saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren cerrar el año con el pie derecho en la lucha por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Blaugranas como líderes con 36 puntos, mientras que los Babazorros son catorceavos con 19 unidades en esta Liga Española. Al concluir el partido les tendremos el mejro resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Barcelona vs Alavés.

