Monterrey vs Al Hilal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Tercer Lugar Mundial de Clubes 2019

Abrimos las emociones de este sábado 21 de diciembre en el partido por el tercer lugar del Mundial de Clubes 2019, cuando el Monterrey busque quedarse dentro del podio y refrendar su buen nivel, sin embargo tendrán que hacerlo con un plantel alternativo ante un Al Hilal que saldrá con todo en la cancha del Estadio Internacional Khalifa.

Hora y Canal Monterrey vs Al Hilal

Sede: Estadio Internacional Khalifa, Doha, Qatar

Hora: 8:30 am de México. 6:30 am PT / 9:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports en México. Fox Deportes en Estados Unidos.

Monterrey vs Al Hilal en VIVO

El cuadro del Monterrey quedó eliminado en las semifinales de la competencia el pasado miércoles cuando se midieron al Liverpool en un choque realmente cerrado donde demostraron un gran fútbol, parecía que forzarían los tiempos extra con un empate 1-1, gracias al gol de Rogelio Funes Mori, sin embargo una desconcentración al 90+1 los dejó con la derrota 2-1.

Los Rayados llegan a este partido con muchas ausencias debido a que ya empezaron a pensar en la gran Final de la Liga MX que arrancará el próximo jueves, por lo que han guardado sus mejores hombres para que lleguen descansados a ese duelo.

Por su parte, el Al Hilal se midió al Flamengo en las semifinales el martes pasado en un choque donde Salem Al-Dawsari los puso al frente al medio tiempo, habían sido dominadores, pero se desmoronaron en el segundo lapso para terminar cayendo 3-1.

Los Árabes saldrán con lo mejor que tienen, con un plantel muy interesante con jugadores como Bafétimbi Gomis, Andre Carrillo y Sebastian Giovinco.

Tanto el Monterrey como el Al Hilal saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de cerrar su participación en este Mundial con el pie derecho y quedarse en el podio. En los pronósticos no hay un claro favorito, los Árabes parecen muy ligeros favoritos al tener plantel completo, pero los Rayados tienen el potencial para pensar en el triunfo. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Monterrey vs Al Hilal.

