Alianza vs FAS EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Final Liga El Salvador Apertura 2019

Partidazo de poder a poder tendremos este domingo 22 de diciembre con la gran Final de la Liga El Salvador Torneo Apertura 2019, cuando el Alianza busque redondear su gran temporada con el trofeo, pero se medirán al FAS que también saldrá con todo a la cancha del mítico Cuscatlán.

Hora y Canal Alianza vs FAS

Sede: Estadio Cuscatlán, San Salvador, El Salvador

Hora: 3:00 pm de El Salvador. 1:00 pm PT / 4:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Canal 4 y Tigo Sports

Alianza vs FAS en VIVO

El cuadro del Alianza ha marcado el ritmo de la liga con un paso espectacular, ya que en la campaña ha disputado 24 partidos con saldo de 15 victorias, 7 empates y únicamente ha perdido en dos ocasiones, pero de poco importará si no ganan este domingo.

Los Albos se midieron al Sonsonate en las Semifinales. En el partido de ida firmaron un empate 0-0 como visitantes, mientras que en la vuelta no tuvieron problemas para llevarse el triunfo 4-1 con doblete de Raúl Peñaranda y goles de Óscar Cerén e Isaac Portillo.

Por su parte, el FAS terminó en la segunda posición general también presumiendo un gran torneo con saldo de 10 victorias, 9 empates y 5 partidos perdidos en los 24 disputados, pero igual saben que todo se define este domingo.

El Tigre se enfrentó al Santa Tecla en las semifinales en una serie sumamente cerrada donde igualaron 1-1 en la ida, como visitantes, mientras que en la vuelta firmaron un 0-0 para avanzar gracias a su mejor posición en la tabla.

Tanto el Alianza como el FAS saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes llegan como los dos mejores de la campaña, saben que todo se define este domingo, el vencedor será campeón y el perdedor quedará con el siempre amargo sabor del subcampeonato. No hay un claro favorito, El Tigre es el máximo ganador pero no ha levantado un título desde el 2009, mientras que los Albos se coronaron por última vez en el Clausura 2018. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Alianza vs FAS.

