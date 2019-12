Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 16 NFL 2019

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Los Dallas Cowboys se enfrentan el domingo con los Philadelphia Eagles por el primer lugar en la NFC Este. Los Cowboys pueden obtener el título de la división con una victoria, mientras que los Eagles se colocarán en el asiento del conductor con una victoria en casa. Con ambos equipos en 7-7, la única forma es llegar a los playoffs y como campeón de la división.

Estos equipos se enfrentaron en la Semana 7, un juego que Dallas ganó fácilmente 37-10 en el Estadio AT&T, pero mucho ha cambiado desde entonces. Los Cowboys han ido solo 3-4 desde entonces, pero rompieron una racha perdedora de tres juegos de manera impresionante al vencer a los Rams de Los Ángeles 44-21 en casa la semana pasada. A Filadelfia le ha ido mejor un juego (4-3) en el mismo lapso y ha ganado dos seguidos para empatar incluso con Dallas en el NFC Este.

Es tiempo de Navidad, amigos, y Santa nos ha regalado un excelente enfrentamiento divisional con mucho en juego.

Hora y Canal Eagles vs Cowboys

Inicio: domingo 22 de diciembre a la 1:25 p.m PT / 4:25 p.m. ET en Estados Unidos. 3:25 p.m en México.

TV: FOX en Estados Unidos. Fox Sports en México.

Spread: Dallas -1.5

Tres cosas para mirar

1. Lesiones en ambos equipos.

Los Cowboys y los Eagles son dos de los equipos más agotados en la NFL en este momento debido a lesiones.

El cuerpo de apoyadores de Dallas está lidiando con lesiones a los titulares Leighton Vander Esch (cuello) y Sean Lee (pectoral, muslo), así como a reservas como Joe Thomas (rodilla) y Luke Gifford (fractura de brazo). Jaylon Smith ha estado haciendo un buen trabajo compensando todas esas pérdidas, pero sigue siendo una preocupación. Vander Esch ya ha sido descartado para el partido del domingo.

Filadelfia ha perdido sus dos mejores receptores abiertos durante el año en Alshon Jeffery y DeSean Jackson. Para empeorar las cosas, el ex pick de primera ronda Nelson Agholor (rodilla) continúa fallando a la práctica, lo que no es un buen augurio para sus posibilidades de jugar el domingo. Además, el tackle derecho del Pro Bowl, Lane Johnson, se perderá su segundo juego consecutivo debido a una lesión en el tobillo.

El vuelco de la escala en este enfrentamiento podría ser la salud del mariscal de campo de los Cowboys, Dak Prescott, quien ha estado lidiando con una fractura en el dedo índice y un problema en el hombro. Prescott no tenía una designación de lesión en el informe final de lesiones publicado el viernes y se espera que comience, pero de todos modos es una preocupación.

2. El surgimiento de Miles Sanders

Se esperaba que Sanders fuera una pieza importante de la ofensiva de Filadelfia después de que el corredor de Penn State fuera seleccionado en la segunda ronda (No. 53 en general) en el draft de este año. No ha funcionado exactamente de esa manera, o al menos no lo había hecho hasta la semana 15 contra Washington.

Sanders fue un factor importante en esa victoria 37-27, ya que produjo 172 yardas totales (122 carreras, 50 recepciones) y dos touchdowns totales mientras promediaba 6.4 yardas por acarreo (19 intentos).

Teniendo en cuenta lo que Philaldelphia está enfrentando como receptor abierto, la ofensiva se ha visto obligada a utilizar sus alas cerradas, Zach Ertz y Dallas Goedert, y Sanders, tanto en el juego de carrera como en el juego aéreo. Y aunque todavía es un tamaño de muestra pequeño, el novato ha respondido bien.

3. El asiento caliente de Jason Garrett

En este punto, realmente no hay razón para andar por las ramas sobre la seguridad laboral de Garrett, o la falta de ella. El propietario y gerente general de los Cowboys, Jerry Jones, ha continuado expresando sus frustraciones durante toda la temporada, y uno tiene que preguntarse el destino de Garrett si Dallas se pierde los playoffs.

El problema es la falta de coherencia con una lista aparentemente talentosa. Las lesiones han jugado un papel importante, pero la falta de experiencia con el coordinador ofensivo Kellen Moore y las decisiones alucinantes del resto del cuerpo técnico también han sido factores.

Los fanáticos de Dallas parecen estar listos para una nueva sangre al margen, y muy bien podrían obtenerla si el equipo no gana el domingo.

Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys en VIVO

Este enfrentamiento divisional es uno de los juegos más difíciles de predecir en la Semana 16. Con tantos factores desconocidos en este momento, es difícil determinar cómo se verá cada equipo. Los Eagles están en casa y actualmente están montando una racha ganadora de dos juegos, ambos sobre rivales de la NFC Este, pero los Cowboys están recién salidos de un desmantelamiento por 44-21 de los Rams.

Ciertamente es posible que los Eagles puedan obtener una victoria, pero por ahora, correremos con un equipo de Dallas que se ve mejor en el papel.

Predicción: Cowboys 26, Eagles 21