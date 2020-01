Buen partido tendremos este sábado 11 de enero en la segunda ronda de la Copa de Rey 2019-2020, cuando el Portugalete busque aprovechar su condición de local para dar la gran campanada al recibir a un Betis que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Estadio La Florida.

Hora y Canal Portugalete vs Betis

Sede: Estadio La Florida, Portugalete, España

Hora: 4:00 pm de España. 9:00 am de México y Centroamérica. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica.

Portugalete vs Betis en VIVO

El cuadro del Portugalete milita en la tercera división de España donde está cumpliendo con un buen papel al ser líderes de la competencia. El pasado domingo recibieron al Pasaia logrando un contundente triunfo 4-0.

El Portu tuvo un gran debut en la Copa del Rey el pasado 17 de diciembre cuando recibieron al Extremadura logrando doblegarlos 1-0 con solitaria anotación de Adrián Guemes.

Por su parte, el Betis está teniendo un torneo irregular en LaLiga ubicándose en la treceava posición general. Vienen de un agridulce empate el domingo pasado cuando, como visitantes, igualaron 1-1 ante el Alavés.

Los Béticos cumplieron con los pronósticos en la primera ronda de la Copa del Rey cuando se enfrentaron al Antoniano logrando vencerlos 0-4 con goles de Cristian Tello, Wilfrid Kaptoum, Diego Lainez y Alejandro Meléndez.

Tanto el Portugalete como el Betis saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita seguir su camino rumbo a la tercera ronda, hay que recordar que no hay margen de error, el vencedor avanzará y el perdedor quedará eliminado de la competencia. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Portugalete vs Betis.

Portugalete vs Betis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Copa del Rey 2019-2020