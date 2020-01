Wolves vs Newcastle EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 22 Premier League 2019-2020

Partido muy importante tendremos este sábado 11 de enero en la jornada 22 de la Premier League 2019-2020, cuando los Wolves busquen aprovechar su condición de local para volver a la senda del triunfo y consolidarse entre los líderes, no pueden fallar al recibir a un Newcastle que intentará sorprender en su visita la Molineux Stadium.

Hora y Canal Wolves vs Newcastle

Sede: Molineux Stadium, Wolverhampton, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 9:00 am de México y Centroamérica. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Reino Unido, México y Centroamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

Wolves vs Newcastle en VIVO

El cuadro de los Wolves ha sido una de las revelaciones manteniéndose como un protagonista, sin embargo no arrancó bien el año, dado que en la jornada pasada visitaron al Watford siendo vencidos 2-1 para quedarse con 7 victorias, 9 empates y han sido vencidos en 5 ocasiones.

Los Lobos tuvieron actividad por última vez la semana pasada en la FA Cup cuando recibieron al Manchester United en un choque cerrado que concluyó con empate 0-0 para tener que irse a un Replay que se jugará en los próximos días.

Por su parte, el Newcastle ha tenido un torneo irregular deambulando en media tabla, necesitan apretar el paso si no quieren tener problemas de descenso. Ellos tampoco empezaron bien el año cayendo 0-3 ante el Leicester City para quedarse con 7 triunfos, 4 empates y 10 partidos perdidos.

Las Urracas también tuvieron actividad en la FA Cup el sábado pasado cuando visitaron al Rochdale sin poder pasar del empate 1-1 y también tendrán que irse a Replay.

Tanto los Wolves como el Newcastle saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y reponerse tras su mal inicio de año; en la tabla general encontramos a los Lobos en la séptima posición con 30 puntos, mientras que las Urracas marchan treceavas con 25 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Wolves vs Newcastle.

Wolves vs Newcastle EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 22 Premier League 2019-2020