UFC 246 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver McGregor vs Cerrone en VIVO?

Es casi la hora de algunas peleas. El ex campeón de dos divisiones, Conor McGregor, regresará al octágono el sábado 18 de enero en el evento principal de UFC 246 cuando se enfrente al favorito de los fanáticos Donald «Cowboy» Cerrone. Será la segunda vez que McGregor ha entrado en la jaula desde 2016 después de su ascenso vertiginoso dentro de la organización.

McGregor peleó por última vez en UFC 229, perdiendo una oportunidad en el campeonato de peso ligero frente a Khabib Nurmagomedov antes de que una pelea posterior a ese combate condujera a una eventual suspensión de seis meses. No pelearía por la totalidad de 2019 antes de anunciar su intención de terminar un breve retiro, lo que eventualmente llevaría a la reserva de su pelea de regreso con Cerrone.

Durante su tiempo libre, McGregor se ha encontrado con problemas legales en múltiples ocasiones. Fue arrestado y acusado de robo de armas fuertes y travesuras criminales después de una confrontación con un hombre en Florida en marzo, cargos que fueron desestimados cuando la víctima dijo que el «ex campeón de la división múltiple» lo «recuperó». También se declaró culpable de asalto después de golpear a un anciano en un pub irlandés cuando el hombre rechazó un trago del whisky McGregor’s Proper Twelve. Finalmente, McGregor está bajo investigación por múltiples acusaciones de agresión sexual en su país de origen, Irlanda.

Fecha Hora y Canal UFC 246

La UFC 246 se llevará a cabo el sábado 18 de enero. La cobertura de pago por evento comienza a las 9 p. ET. McGregor y Cerrone deberían ingresar al octágono alrededor de las 11:00 p.m ET. Otros horarios son

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua: 7:00 pm

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 8:00 pm

Bolivia y Venezuela: 9:00 pm

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 10:00 pm

La cartelera principal será en exclusiva por pay-per-view en los Estados Unidos y se puede comprar a un precio de $64.99. Para obtener más información sobre cómo solicitar UFC 246: McGregor vs Cerrone, comuníquese con su proveedor de servicios de cable o visite UFC.com. También se transmitirá online en vivo UFC 246 y se podrá ver la cartelera principal en UFC.TV por $64.99.

En Latinoamérica podrán ver la cartelera completa de la UFC 246 mediante Fox Premium en Fox Action.

Cartelera UFC 246

UFC 246 ESPN+ PPV Evento Principal:

170 lbs: Conor McGregor vs Donald Cerrone

UFC 246 Cartelera Principal en ESPN+ PPV (10 p.m. ET):

135 lbs: Holly Holm vs Raquel Pennington

265 lbs: Maurice Greene vs Aleksei Oleinik

115 lbs: Claudia Gadelha vs Alexa Grasso

155 lbs: Diego Ferreira vs Anthony Pettis

UFC 246 Cartelera Preliminar en ESPN (8 p.m. ET):

145 lbs: Maycee Barber vs Roxanne Modafferi

145 lbs: Andre Fili vs Sodiq Yusuff

125 lbs: Askar Askarov vs Tim Elliott

155 lbs: Drew Dober vs Nasrat Haqparast

UFC 246 Cartelera Preliminar an ESPN+ (6:30 p.m. ET):

205 lbs: Aleksa Camur vs Justin Ledet

135 lbs: Brian Kelleher vs Ode Osbourne

125 lbs: J.J. Aldrich vs Sabina Mazo

UFC 246 en VIVO

Así que la mesa esta lista para una gran cartelera donde Alexa Grasso buscará volver a la senda del triunfo, Holly Holm también buscará hacer lo suyo, pero la realidad es que todos los ojos estarán puestos en ver si Conor McGregor logra mantener su gran nivel y volver a pelear por el título mundial.

UFC 246 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver McGregor vs Cerrone en VIVO?