Newcastle vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 23 Premier League 2019-2020

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Gran partido tendremos este sábado 18 de enero continuando con la fecha 23 de la Premier League 2019-2020, cuando el Newcastle busque aprovechar su condición de local para dar la sorpresa, sin embargo recibirán a un Chelsea que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al St James Park.

Hora y Canal Newcastle vs Chelsea

Sede: St James Park, Newcastle-upon-Tyne, Reino Unido

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Newcastle vs Chelsea en VIVO

El cuadro del Newcastle ha tenido una campaña irregular deambulando en media tabla. En la jornada pasada visitaron a los Wolves firmando un buen empate 1-1 para colocarse con 7 triunfos, 5 empates y 10 partidos perdidos.

Las Urracas tuvieron actividad a media semana en el Replay de la FA Cup logrando su boleto a la cuarta ronda tras vencer 4-1 al Rochdale con un autogol y anotaciones de Matty Lingstaff, Miguel Almirón y Joelinton.

Por su parte, el Chelsea ha tenido un torneo bueno «a secas» dado que se mantiene luchando en los primeros puestos pero fuera de la pelea por el título, dado que en las 22 jornadas previas suman 12 triunfos, 3 empates y han perdido en 7 ocasiones.

Los Blues vienen de una buena victoria en la jornada pasada cuando les toco recibir al Burnley logrando un contundente 3-0 con anotaciones de Jorge Luiz, Tammy Abraham y Callum Hudson-Odoi.

Tanto el Newcastle como el Chelsea saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita mantenerse en la lucha por sus objetivos; en la tabla general encontramos a las Urracas en la treceava posición con 26 puntos, mientras que los Blues se ubican en el cuarto lugar con 39 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Newcastle vs Chelsea.

Newcastle vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 23 Premier League 2019-2020