Chelsea vs Tottenham EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 37 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

¡Derbi londinense de vida o muerte en Stamford Bridge! Este miércoles el Chelsea recibe al Tottenham en un partido lleno de morbo, tensión y con el descenso y Europa en juego.

Los Blues están a punto de quedar fuera de competencias europeas, mientras que los Spurs siguen luchando por su salvación.

Las cosas en el Chelsea están que arden. Tras perder su cuarta final consecutiva de FA Cup ante el City, el club anunció de inmediato el fichaje de Xabi Alonso como su próximo técnico. Pero antes de que llegue el español, el equipo tiene que cerrar de pie el torneo. Están a seis puntos de puestos europeos y necesitan ganar sí o sí en su último partido en casa. El problema es que arrastran una racha terrible en liga y, si pierden hoy, harían historia de la mala al ligar cinco derrotas consecutivas en su propio estadio.

Pero la verdadera presión la tiene el Tottenham. ¡Sí, los Spurs están peleando el descenso! El equipo de Roberto De Zerbi llega apenas dos puntos por encima de la zona roja, pero tras la derrota del West Ham el domingo un triunfo ante el Chelsea les daría la salvación, incluso el empate no sería malo. La buena noticia para los Spurs es que son letales como visitantes; solo el Arsenal y el City han ganado más partidos fuera de casa que ellos este año. La mala… es que no ganan en Stamford Bridge desde el 2018.

¿Podrá el Chelsea cerrar con dignidad ante su gente o el Tottenham dará el golpe definitivo para salvarse en la casa de su acérrimo rival?

Nuestro pronóstico: Vemos un empate 1-1. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: mayo 19, 2026