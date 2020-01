Real Madrid vs Sevilla EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Liga Española 2019-2020

Arranca la actividad de la segunda vuelta en la Liga Española 2019-2020, cuando el Real Madrid busque aprovechar su condición de local para llevarse el triunfo que los mantenga en lo más alto, llegan motivados, pero recibirán a un Sevilla que intentará dar la sorpresa en su visita al Santiago Bernabéu.

Hora y Canal Real Madrid vs Sevilla

Sede: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, España

Hora: 4:00 pm de España. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. beIN LaLiga en España. beIN Sports en Estados Unidos.

Real Madrid vs Sevilla en VIVO

El cuadro del Real Madrid ha cumplido con una buena temporada manteniéndose en la lucha por el título, pero saben que no pueden fallar en casa. En la jornada pasada, el 4 de enero, lograron vencer 0-3 al Getafe para colocarse con 11 victorias, 7 empates y apenas un partido perdido.

Los Merengues vienen de una gran actuación en la Supercopa de España donde lograron proclamarse campeones tras vencer la Valencia en semifinales y levantar el trofeo el domingo pasado al derrotar en penales al Atlético de Madrid.

Por su parte, el Sevilla ha tenido un buen torneo manteniéndose en la pelea por los primeros puestos, pero saben que no pueden aflojar en una competencia muy cerrada. En la jornada pasada apenas igualaron 1-1 ante el Athletic Bilbao para colocarse con 10 victorias, 5 empates y han sido vencidos en otros 4 duelos.

Los Nervionenses tuvieron actividad por última vez el domingo pasado cuando visitaron al Escobedo firmando su boleto a la tercera ronda de la Copa del Rey logrando vencerlos 0-5 con goles de Luuk de Jong, Nolito, Lucas Ocampos, Franco Vázquez y Óliver Torres.

Tanto el Real Madrid como el Sevilla saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por los primeros puestos; en la tabla general encontramos a los Merengues como co-líder con 40 puntos, mientras que los Nervionenses, del Chicharito, son cuartos con 35 unidades en esta Liga Española. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Real Madrid vs Sevilla.

Real Madrid vs Sevilla EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Liga Española 2019-2020