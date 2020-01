Santos logró una grandísima victoria de último minuto 3-2 sobre el León en el cierre de la jornada 2 del Torneo Clausura 2020 en el Corona.

El partido arrancó de gran manera para el León, dado que apenas corría el minuto 9 cuando Jean Meneses apareció para ponerlos al frente, tras eso Santos intentó regresar, hacía bien las cosas pero no podía generar real peligro, Julio Furch buscaba, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo, apenas corría el minuto 2 cuando un penal le permitió a Brian Lozano poner el empate, pero eso no fue todo, ya que 9 minutos después otro penal sobre Lozano ahora bien ejecutado por Diego Valdés para el 2-1, los penales siguieron cuando al 84 otro penal le permitió a Ángel Mena firmar el 2-2, sin embargo los Guerreros no bajaron la guardia y apenas 4 minutos después Octavio Rivero puso el 3-2 final.

Con esta victoria Santos arribó a 3 puntos, mismos con lo que se estancó el León tras estas dos primeras fechas de la Liga MX. Los Guerreros recibirán a Pumas el miércoles en la Copa MX, mientras que los Esmeraldas recibirán a Pachuca el sábado por la liga. Santos 3-2 León.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Santos vs León 3-2 Jornada 2 Torneo Clausura 2020