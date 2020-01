Cafetaleros vs Morelia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Octavos de Final Copa MX 2019-2020

Tweet on Twitter

Abrimos las emociones de este miércoles 22 de enero siguiendo con los partidos de ida en los Octavos de Final de la Copa MX 2019-2020, cuando los Cafetaleros hagan su debut este año con la misión de sumar el triunfo al recibir a un Morelia que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Zoque.

Hora y Canal Cafetaleros vs Morelia

Sede: Estadio Víctor Manuel Reyna, Tuxtla Gutíerrez, Chiapas

Hora: 7:00 pm de Chiapas. 5:00 pm PT / 8:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN y Fox Sports en México. ESPN Deportes en Estados Unidos.

Cafetaleros vs Morelia en VIVO

El cuadro de los Cafetaleros no ha tenido actividad desde hace varios meses debido a que la acción en el Ascenso MX no ha iniciado, eso podría ser una desventaja este miércoles al no tener ritmo de competencia, aunque se han enfocado totalmente en hacer un buen choque.

Chiapas tuvo una buena actuación en la fase de grupos de esta Copa el semestre pasado donde sumaron dos victorias (ambas ante Leones Negros) y dos derrotas (ambas ante Monterrey) para sumar 6 puntos avanzando como segundo de su sector y como 14 en la general.

Por su parte, el Morelia ha iniciado su participación en la Liga MX de manera irregular al sumar un empate y una derrota en las dos primeras fechas, aunque viene de una buena exhibición el sábado pasado cuando visitaron al Monterrey firmando un 2-2 final.

Los Monarcas tuvieron una destacada participación en la fase de grupos de la Copa el semestre pasado logrando ganar los 4 partidos que disputó, dos ante Puebla y dos ante Cimarrones, eso le valió terminar en la tercera posición general.

Tanto los Cafetaleros como el Morelia saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria y perfilar su clasificación, hay que recordar que todavía faltará el choque de vuelta en la casa de los Monarcas que son favoritos para avanzar a los cuartos de final de la Copa MX. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Cafetaleros vs Morelia.

