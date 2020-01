Getafe vs Betis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 21 Liga Española 2019-2020

Buen partido nos espera este domingo 26 de enero siguiendo con la fecha 21 de la Liga Española 2019-2020, cuando el Getafe busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita consolidarse en los primeros puestos, pero recibirán a un Betis que intentará sorprender en su visita al Coliseum Alfonso Pérez.

Hora y Canal Getafe vs Betis

Sede: Coliseum Alfonso Pérez, Madrid, España

Hora: 4:00 pm de España. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. beIN Sports en Estados Unidos

Getafe vs Betis en VIVO

EL cuadro del Getafe ha tenido una campaña muy buena manteniéndose en la pelea por los primeros puestos de la tabla, dado que en 20 fechas suman 9 victorias, 6 empates y han sido vencidos en 6 ocasiones, por lo que en casa intentarán seguir con su inercia positiva.

Los Azulones vienen de una gran victoria en la jornada pasada cuando les toco visitar al Leganés logrando un claro 0-3 con anotaciones de Leandro Cabrera, Allan Romero y Jaime Mata.

Por su parte, el Betis ha tenido una campaña irregular deambulando en media tabla, aunque en la jornada pasada lograron un buen triunfo 3-0 sobre la Real Sociedad para colocarse con 7 triunfos, 6 empates y 7 partidos perdidos.

Los Béticos tuvieron actividad a media semana en los 16avos de final de la Copa del Rey visitando al Rayo Vallecano en un choque muy emocionante que empataron 1-1 en 90 minutos, volvieron a empatar ahora 2-2 en tiempos extra para irse a penales donde terminaron cayendo. Andrés Guardado, Diego Lainez y Guido Rodríguez fueron titulares pero poco pudieron hacer.

Tanto el Getafe como el Betis saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Azulones en la quinta posición con 33 puntos, mientras que los Béticos marchan onceavos con 27 unidades en esta Liga Española. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Getafe vs Betis.

Getafe vs Betis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 21 Liga Española 2019-2020