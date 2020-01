Tranmere Rovers vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver FA Cup 2019-2020

Buen partido nos espera este domingo 26 de enero en la cuarta ronda de la FA Cup 2019-2020, cuando el Tranmere Rovers busque aprovechar su condición de local para dar la campanada, sin embargo recibirán a un Manchester United que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Prenton Park.

Hora y Canal Tranmere Rovers vs Manchester United

Sede: Prenton Park, Birkenhead, Wirral, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Inglaterra. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en México y Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Tranmere Rovers vs Manchester United en VIVO

El cuadro del Tranmere Rovers es un club que milita en la FOotball League One de Inglaterra, donde está teniendo un pobre desempeño al estar hundidos en el puesto 21. La semana pasada recibieron al Ipswich Town siendo vencidos 1-2.

Super White Army viene de dar la campanada el jueves pasado en la tercera ronda de esta FA Cup donde recibieron al Watford logrando vencerlos 2-1 en tiempos extra, con anotaciones de Manny Monthe y Paul Mullin.

Por su parte, el Manchester United tampoco puede presumir una gran campaña en la Premier League donde marchan quintos de la general. El miércoles pasado les toco recibir al Burnley siendo vencidos 0-2.

Los Red Devils tuvieron un duelo muy cerrado ante los Wolves hace semana y media en la tercera ronda de la competencia, donde lograron vencerlos apenas 1-0 con solitaria anotación de Juan Mata.

Tanto el Tranmere Rovers como el Manchester United saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita firmar su boleto a la siguiente fase, hay que recordar que el ganador avanza y el perdedor quedará fuera, mientras que el empate mandaría a Replay. Los Red Devils son claros favoritos. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Tranmere Rovers vs Manchester United.

