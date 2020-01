[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Tigres vs Atlas 2-1 Jornada 3 Torneo Clausura 2020

Tweet on Twitter

Los Tigres no se vieron como su afición hubiese esperado, pero lograron una buena victoria 2-1 sobre el Atlas en la jornada 3 del Torneo Clausura 2020 en el Volcán.

El partido arrancó de gran manera para los Tigres, dado que tras un primer aviso de Gignac al 4, al 9 apareció Luis Quiñones con un buen disparo para el 1-0, tras eso la UANL era claramente mejor, Atlas intentaba pero no tenía nada de claridad, al 43 Nico López estuvo cerca, sin embargo al descanso no había más. Para el segundo tiempo, apenas corría el minuto 2 cuando un penal a favor del Atlas le permitió poner el empate con gran ejecución de Ignacio Jeraldino, sin embargo al 63 apareció André-Pierre Gignac para volver a poner al frente a los Tigres tras un grave error de la defensa, los Zorros tuvieron, al menos, un par de claras oportunidades de empatar, pero no estuvieron finos para cargar con la derrota.

Con esta victoria Tigres arribó a 4 puntos, mientras que el Atlas se estancó en 3 unidades tras tres jornadas. La UANL visitará al Pachuca el sábado en la jornada 4 de la Liga MX, mientras que los Zorros tendrán actividad a media semana visitando al Toluca en la Copa MX. Tigres 2-1 Atlas.

