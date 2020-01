WWE Royal Rumble EN VIVO Cobertura, Actualizaciones, Ganadores y Resultados 2020

Tweet on Twitter

Y así comienza de nuevo.

El viaje a WrestleMania 36 en Tampa se inicia oficialmente con el pago por ver Royal Rumble en Minute Maid Park, hogar de los Astros de Houston, el domingo (pre-show, 5 p.m; tarjeta principal, 7 p.m., WWE Network en Estados Unidos).

El Royal Rumble de este año podría proporcionarnos nuevos campeones con cinco cinturones en juego, muchas sorpresas (los retornos de Edge, Ronda Rousey, Naomi y Nia Jax no están fuera de discusión) y una dirección clara para los próximos dos meses o más. creativo en torno a los ganadores de Rumble. ¿Serán nuevas estrellas, como Drew McIntyre y Shayna Baszler, o representarán un renacimiento de la vieja guardia en Roman Reigns y Charlotte Flair?

Aquí hay cinco cosas a tener en cuenta en el Royal Rumble:

Cinturón en

Daniel Bryan tratará de ganar el campeonato Universal de «The Fiend» Bray Wyatt en un combate de cinturón. La estipulación salió de la nada después de que The Fiend desapareció a través de un agujero en el ring para alejarse de Bryan, que no quiere que se escape de nuevo.

Esta es una revancha, que probablemente tendrá lugar bajo las luces rojas de The Fiend, de una pelea en Survivor Series ganada por The Fiend y una enemistad que recuerda a Bryan encendiendo a la familia Wyatt en 2014. The Fiend ha «cambiado» a Bryan de un talón barbudo de pelo largo a esta cara de bebé de pelo corto y afeitado que ha reavivado el Movimiento Sí.

Es el poder de ese movimiento y los triunfos pasados ​​de Bryan como un desvalido lo que hace creíble que podría encontrar una manera de vencer al monstruo. Ramblin ‘Rabbit, amigo de The Fiend’s Firefly Funhouse, dijo que Wyatt tiene una debilidad. Hace que The Fiend pierda todo eso menos improbable.

De cualquier manera, WWE está respaldada en una esquina aquí. ¿Se desconecta temprano de la invencibilidad de The Fiend, el acto más popular de la compañía y un gran vendedor de mercancías, o hace que la transformación de Bryan se sienta un poco menos significativa con otra derrota?

The Man vs The Mist

Asuka es una de las mayores amenazas para el campeonato femenino de Becky Lynch en Raw desde que Lynch ganó el cinturón en el evento principal de WrestleMania del año pasado. La historia de que Asuka es el obstáculo que Lynch aún no ha superado continúa restableciendo a la mitad de las campeonas del equipo femenino de la WWE como una verdadera rudo.

Asuka aprovechó a Lynch para retener el título femenino de SmackDown en el Royal Rumble del año pasado, y Asuka y su compañera Kairi Sane vencieron a Lynch y Charlotte Flair en el pago por visión de TLC del mes pasado para mantener sus campeonatos de equipo de etiqueta.

Esto ha encendido un fuego bajo Lynch, quien cortó una de sus mejores promociones en meses después de ser golpeada con la niebla verde de Asuka. Aunque es poco probable que WWE le quite el campeonato a Lynch antes de WrestleMania, la mística de Asuka, la neblina y la posible interferencia de Sane significa que un cambio de títulos en un lapso de dos partidos no es imposible.

Día del perro

Sí, todavía estamos haciendo esto. La disputa entre Roman Reigns y King Corbin ha estado sucediendo durante cuatro meses, y este será su cuarto combate de singles televisado durante ese tiempo, ninguno de los cuales ha sido memorable. Este será un combate de conteo de caídas en cualquier lugar que tiene que ser mejor que los combates de lucha libre que estos dos han intentado organizar.

Es cierto, las líneas de batalla son un poco diferentes con The Usos teniendo a su primo Reigns ‘de vuelta contra Corbin y sus secuaces Robert Roode y Dolph Ziggler, pero esto se siente como una construcción de historia para el combate Rumble más tarde en la noche en que ambos hombres están programados competir. Esperemos que Reigns avance hacia cosas más grandes y mejores pronto, tal vez comenzando con una victoria de Rumble, superando la fatiga contra viento y marea.

Los Royal Rumble

El Royal Rumble de las mujeres parecía bastante seco antes del show de NXT el miércoles, cuando Shayna Baszler dijo que se quedaría en la marca y quería una revancha con Rhea Ripley para el campeonato.

Baszler sigue siendo el claro favorito porque WWE puso mucho en la Reina de Picas al vencer a Bayley, campeona femenina de Lynch y SmackDown, en Survivor Series. Si Baszler no gana el Rumble, parece que estás desperdiciando eso. Ella tiene una razón legítima para luchar contra cualquiera de los campeones. Baszler ya ha contactado a Bayley, quien se enfrenta a Lacey Evans el domingo, o podría querer vencer a The Man y vengarse de Lynch por atrapar a su amiga Rousey en WrestleMania 35.

Pocas superestrellas fuera de «The Queen» Charlotte Flair incluso han hablado sobre el combate Royal Rumble en WWE TV, por lo que te hace pensar que nuestro ganador será alguien que no hemos visto en la acumulación.

Una de esas posibilidades es un regreso de Naomi. The Usos, incluido su esposo Jimmy, regresaron recientemente, y Naomi ha estado fuera desde julio. Ella sería un oponente genial para el talón Bayley. Jax y Ruby Riott son potenciales retornados por lesiones. ¿O aparece Rousey por primera vez desde que perdió en WrestleMania para dispararle a Lynch?

Maestros de bestias

La pelea de los hombres en Rumble es un asunto fascinante debido a la presencia del campeón de la WWE Brock Lesnar como participante número 1 y al impulso que NXT recibió en Survivor Series.

Hay múltiples enfrentamientos potenciales geniales para Lesnar. Solo de NXT, tienes al antagonista de Lesnar Matt Riddle, Keith Lee, WALTER, Tommaso Chiampa, Adam Cole o un posible sueño de Velveteen. R-Truth también tiene un momento potencial con The Beast configurado desde su encuentro Raw.

¿Caín Velásquez tiene la oportunidad de enfrentar a Lesnar después de su rápida derrota en Crown Jewel? ¿Edge regresa en medio de persistentes rumores de que ha sido autorizado para volver a la acción? ¿O Lesnar atraviesa a otros 29 hombres y gana la cosa? ¿Y que?

La otra historia importante que entra en este combate es que Drew McIntyre finalmente cumple la profecía de Vince McMahon de ser un futuro campeón mundial. The Scotsman ha estado recibiendo un impulso y un cambio de imagen de personaje, y tiene una gran historia de fondo que contar. La audiencia ha estado lista para que McIntyre ascienda por un tiempo. WWE acaba de firmar un acuerdo de televisión con BT Sports en el Reino Unido, por lo que tener una estrella prominente de esa área en un primer lugar es un buen negocio.

Además, hace un tiempo en SmackDown, Reigns le dijo a Bryan que planeaba ganar el Royal Rumble y enfrentarse a él en WrestleMania para el Campeonato Universal. Eso podría pagar con un programa de singles entre dos grandes estrellas que nunca sucedió el año pasado después de que el amigo de Bryan, Erick Rowan, atacó a Reigns varias veces.