Osasuna vs Real Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 23 Liga Española 2019-2020

Buen partido nos espera este domingo 9 de febrero en la jornada 23 de la Liga Española 2019-2020, cuando el Osasuna busque aprovechar su condición de local para intentar dar la sorpresa al tener que recibir a un Real Madrid que llega dolido, pero obligado a quedarse con el triunfo en su visita al Estadio El Sadar.

Como llegan los equipos

El cuadro del Osasuna ha cumplido con una gran temporada peleando en media tabla lejos de la zona de descenso que es su principal objetivo, ya que en 22 jornadas suman 6 victorias, 10 empates y han sido vencidos en otras 6 ocasiones, por lo que en casa van por todo.

Los Rojillos vienen de una dura derrota en la jornada pasada cuando les toco visitar al Villarreal siendo vencidos 3-1 a pesar de que Aridane Hernández había puesto el empate momentáneo arrancando el segundo lapso.

Por su parte, el Real Madrid está teniendo una gran campaña que los ha puesto como grandes favoritos al título. En la jornada pasada lograron vencer 1-0 al Atlético de Madrid para colocarse con 14 victorias, 7 empates y apenas han sido vencidos en una ocasión.

Los Merengues vienen de un durísimo golpe a mitad de semana donde quedaron eliminados en la Copa del Rey al caer en 3-4 ante la Real Sociedad a pesar de los goles de Marcelo, Rodrygo y Nacho Fernández.

Tanto el Osasuna como la Real Madrid saben de la importancia de este partido dado que ambos tienen la misión de ganar para seguir en carrera por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Rojillos en la onceava posición con 28 puntos, mientras que los Merengues son líderes con 49 unidades en esta Liga Española.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 25 de septiembre en la primera vuelta de la campaña en el Santiago Bernabéu. En aquel choque los Merengues lograron llevarse el triunfo 2-0 con anotaciones de Vinicius y Rodrygo.

Hora y Canal Osasuna vs Real Madrid

El juego entre Osasuna vs Real Madrid se estará disputando en punto de las 16:00, 4:00 pm, hora local de España; en Estados Unidos iniciará a las 7:00 am del Pacífico y 10:00 am del Este. Otros horarios son:

México Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 9:00 am

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 10:00 am

Bolivia y Venezuela: 11:00 am

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 12:00 pm

La transmisión del partido Real Madrid vs Osasuna en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de beIN LaLiga en España; en México y Centroamérica será por SKY Sports, en Sudamérica por ESPN, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por beIN Sports. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de LaLiga que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Osasuna vs Real Madrid en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que llegan decididos a conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos. En los pronósticos los Merengues son favoritos para llevarse el triunfo por su mayor jerarquía y calidad, pero llegan golpeados y los Rojillos intentarán sorprender. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Osasuna vs Real Madrid.

Osasuna vs Real Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 23 Liga Española 2019-2020