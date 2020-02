Manchester City vs West Ham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 26 Premier League 2019-2020

Gran partido tendremos este domingo 9 de febrero en la jornada 26 de la Premier League 2019-2020, cuando el Manchester City busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita consolidarse como sublíder, pero recibirán a un West Ham que intentará sorprender en Etihad Stadium.

Hora y Canal Manchester City vs West Ham

Sede: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Inglaterra. 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Manchester City vs West Ham en VIVO

El cuadro del Manchester City ha cumplido con un buen torneo, pero la realidad es que el título se les ha ido de las manos a pesar de que en 25 jornadas suman 16 victorias, 3 empates y han sido vencidos en 6 ocasiones.

Los Ciudadanos vienen de una dura derrota en la jornada pasada cuando les toco visitar al Tottenham siendo vencidos 2-0, en parte por la expulsión de Oleksandr Zinchenko a los 60 minutos cuando todavía empataban a cero.

Por su parte, el West Ham ha tenido un torneo muy duro que los tiene peleando en la parte baja de la tabla, necesitan apretar si quieren salvarse. Ellos cosechan 6 triunfos, 6 empates y han perdido en 13 juegos.

Tanto el Manchester City como el West Ham saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Ciudadanos en la segunda posición con 51 puntos, mientras que los Hammers marchan en el lugar 18 con 24 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Manchester City vs West Ham.

Manchester City vs West Ham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 26 Premier League 2019-2020