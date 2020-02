UFC 247: Jon Jones vs Dominick Reyes EN VIVO Cobertura, Resultado, Ganador

Jon Jones vuelve al pago por ver (PPV) esta noche de sábado 8 de febrero de 2020 y aunque eso suele ser un gran problema, tanto en términos de entusiasmo de los fanáticos como de promoción de signos de dólar, «Bones» se encuentra entre el regreso de Conor McGregor, la estrella más grande en todas las artes marciales mixtas (MMA) ), y la pelea por el título más intrigante que hemos tenido en varios años, cortesía del enfrentamiento entre Khabib Nurmagomedov y Tony Ferguson este abril en Brooklyn.

En comparación, una defensa del título de peso semipesado contra Dominick Reyes en el evento principal de UFC 247 se siente como un día más en la oficina. También podemos culpar algo de eso a Jones, quien lo envió por correo contra los ex medianos Anthony Smith y Thiago Santos en 2019. Quizás «The Devastator», que trae un récord perfecto al Toyota Center en Houston, Texas, nos dará algo para obtener entusiasmado cuando la puerta de la jaula se cierra este fin de semana en «The Lone Star State».

Antes de comenzar a desglosar la cartelera principal de UFC 247, que también presenta una pelea por el título de peso mosca de cinco rounds entre Valentina Shevchenko (campeona) y Katlyn Chookagian (retadora), en una función que se transmitirá por ESPN y ESPN +. Aquí se pueden analizar las probabilidades y las líneas de apuestas para «Jones vs. Reyes«.

Jon Jones vs Dominick Reyes en VIVO

Lo interesante de esta pelea de Jon Jones, particularmente cuando se compara con los que la precedieron, es cómo su victoria por decisión dividida sobre Thiago Santos ha predicho de alguna manera la caída de la leyenda del peso semipesado. Quizás los expertos en sillones que piensan que Jones ha seguido su curso están pasando por alto los números porque «Bones» superó fácilmente al golpeador brasileño. Y supongo que ahora es un buen momento para mencionar que tanto Anthony Smith como Ovince Saint Preux lanzaron más ataques que «Maretta» cuando tuvieron la oportunidad de deponer al perno rey de las 205 libras, por lo que no es que Jones haya sufrido una cantidad excesiva de abuso. Ciertamente no estoy celebrando su victoria sobre Santos, ya que Jones tuvo un bajo rendimiento, abandonó su lucha libre y le dio demasiado respeto al ex peso mediano, pero no entiendo esta narrativa de que Jones de alguna manera recibió un disparo porque jugó defensa e intentó quedarse sin el reloj. En el fútbol que te hace un genio, en MMA te hace un coño.

Dicho esto, no puedo evitar preguntarme qué pasó con el Jones que salió de la debacle de Matt Hamill y terminó con ocho de sus próximos 10 oponentes. Y no solo terminó como «oh, hey, el árbitro tuvo que intervenir». Lyoto Machida estuvo básicamente muerto durante unos tres minutos dentro del Octágono y Mauricio Rua se parecía a Johnny Cade cuando lo sacaron de la iglesia en llamas. Jones ha estado en las tarjetas de puntuación en seis de sus últimas siete peleas (excluyendo el «no contest» contra Daniel Cormier) y una parte de mí espera que esté harto de todas estas decisiones de cinco asaltos (ciertamente lo estoy). Si no, vamos a obtener una actuación no muy diferente a las que hemos visto contra Smith y Saint Preux. También entiendo que Jones está aburrido con lo que él considera contendientes «cojos» y el MMA no es diferente a la mayoría de los otros trabajos. ¿Quién diablos quiere levantarse e ir a trabajar todos los días para hacer la misma mierda aburrida? Esperemos que haya un salto al peso pesado en un futuro muy cercano.

Hasta entonces, Jones tendrá la tarea de rechazar a Dominick Reyes, un poderoso peso pesado liviano que tiene la misma altura que Jones pero que cede seis pulgadas de alcance. «The Devastator» me convenció de que iba a ser todo tipo de problemas para «Bones» después de derretir a Jared Cannonier y darle una paliza de tres asaltos a Ovince Saint Preux. Luego puso un huevo contra Volkan Oezdemir en una pelea que vio «No Time» lanzar más ataques y anotar el único derribo de la pelea. Vale la pena mencionarlo porque Reyes ha sido derribado en cuatro de sus seis peleas de UFC y creo que es seguro decir que si Jeremy Kimball puede llevar a a la lona, ​​Jones debería encontrar poca o ninguna resistencia. Para su crédito, Reyes se recuperó con un final sin luces sobre Chris Weidman en su próxima aparición y podría haber sido un gran negocio si el ex peso mediano no hubiera terminado en cuatro de las cinco peleas que vinieron antes. Quedarse atrapado bajo Jones es como una sentencia de muerte, evidenciada por su castigadora victoria sobre Alexander Gustafsson en UFC 232 (solo uno de muchos ejemplos).

Esto de ninguna manera es un bloqueo para Jones, porque Reyes tiene un gran poder de nocaut. Más importante aún, él era un atleta antes de ser un luchador, por lo que es rápido para su tamaño y adecuadamente ágil. Con eso en mente, es difícil imaginar que Reyes reciba un golpe de gracia cuando tantos antes que él lo intentaron y fallaron, incluido Santos. Dejando todo eso a un lado, mi mayor problema con «The Devastator» es que nunca tuvo que pasar por un Daniel Cormier, o un Anthony Johnson, para asegurar su oportunidad por el título de 205 libras. De hecho, su única victoria sobre un Top 10 de peso semipesado fue contra Oezdemir, y ya hablamos de ese desempeño mediocre. Tengo la sensación de que Jones entra en esta pelea con algo que demostrar. No solo para borrar la duda que surgió de su victoria sobre «Maretta», y silenciar la charla de «Reyes es un mejor atleta», sino también para asegurar un tiroteo de peso pesado a finales de este año. Hay dinero para ganar en la tierra de los grandes hombres, especialmente con un título de división en juego.

Predicción: Jones vence a Reyes por nocaut técnico