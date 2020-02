El Hellas Verona logró un grandísimo y muy merecido triunfo 2-1 sobre la Juventus en la jornada 23 de la Serie A 2019-2020.

El partido arrancó de gran manera para el Hellas Verona que se veía muy sólido generando buenas oportunidades, al 9 Marco Faraoni sacó remate muy peligroso, un minuto después Amir Rrahmani también se quedaba cerca, la presión parecía rendir frutos al 20 cuando Marash Kumbulla la mandó al fondo, pero tras revisarse en el VAR se anuló por posición adelantada, tras eso no hubo mucho que contar, Juventus mejoró con Cristiano Ronaldo buscando el gol, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo el choque se mantenía muy cerrado, ya no había muchas oportunidades claras, pero al 65 en un gran contragolpe apareció Cristiano Ronaldo para definir poniendo el 0-1, sin embargo el Hellas Verona no bajó la guardia y al 76 Fabio Borini puso el empate, pero no sería todo, dado que al 85 un penal revisado en el VAR con mano de Bonucci le permitió a Giampaolo Pazzini poner el 2-1 final.

Con esta derrota la Juventus se estancó en 54 puntos y podría verse alcanzado en el liderato de la Serie A, mientras que el Hellas Verona escaló hasta el sexto puesto con 34 unidades. La Vecchia Signora visitará al Milán el próximo jueves en las semifinales de la Copa de Italia. Hellas Verona 2-1 Juventus.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Hellas Verona vs Juventus 2-1 Serie A 2019-2020