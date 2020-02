Palestino vs Cerro Largo EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Previa Copa Libertadores 2020

Tweet on Twitter

Gran partido nos espera este miércoles 12 de febrero en la vuelta de la segunda ronda previa en la Copa Libertadores 2020, cuando el Palestino busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita firmar su boleto a la siguiente ronda, pero recibirán al Cerro Largo que intentará sorprender en su visita al Estadio Nacional.

Hora y Canal Palestino vs Cerro Largo

Sede: Estadio Nacional, Santiago, Chile

Hora: 7:15 pm de Chile y Uruguay.

Canal: Fox Sports en Sudamérica.

Palestino vs Cerro Largo en VIVO

El cuadro del Palestino ha tenido un arranque de campaña irregular en la Liga Scotiabank de Chile donde pelean en media tabla al sumar una victoria, un empate y una derrota. El domingo pasado visitaron a la U Española teniendo que conformarse con un amargo empate 1-1 a pesar de que Bryan Carrasco los puso al frente al 25 y su rival jugó con uno menos desde el 44.

Por su parte, el Cerro Largo es uno de los clubes más recientes en Uruguay fundado en 2002. Apenas han disputado una competencia internacional que fue en el 2012 en la Copa Sudamericana donde quedaron fuera en la primera fase. No han iniciado su participación en su liga local.

Estos dos equipos se vieron las caras en el partido de ida el miércoles pasado en el Domingo Burgueño en Uruguay. En aquel choque Arachanes logró tomar ventaja al 29 con anotación de Enzo Borges, sin embargo al 39 Washington Aguerre se fue expulsado y eso le abrió las puertas a los Árabes que, con anotación de Jonathan Benítez al 71, alcanzaron a empatar 1-1 dejando la serie abierta.

Tanto el Palestino como el Cerro Largo saben de la importancia de este partido dado que ambos tienen la misión de ganar y avanzar, no hay margen de error, el vencedor estará en la última fase previa, mientras que el perdedor quedará eliminado. Los Árabes son favoritos, pero no deberán confiarse. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Palestino vs Cerro Largo.

