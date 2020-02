[Vídeo] Resultado y Resumen Dorados vs Juárez 0-0 Cuartos de Final Copa MX 2019-2020

Tweet on Twitter

Dorados y Juárez no se hicieron daño en la ida de los Cuartos de Final de la Copa MX 2019-2020.

El partido arrancó con ligero dominio de Dorados que tuvo la primera clara al 10 cuando Jonathan González sacó disparo que reventó el poste, tras eso no había mucho que contar, González buscaba generar al ataque, mientras que Juárez parecía esperar alguna oportunidad, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo, a los 2 minutos Brian Rubio sacó buen remate que exigió a Luis López, Jonathan González seguía generando peligro para Dorados pero sin puntería en el toque final, Dario Lezcano intentó al 73 por los Bravos, pero finalmente el gol no llegó.

Así, tanto Dorados como Juárez definirán todo el próximo miércoles en la vuelta de la serie en el Olímpico Benito Juárez. Sinaloa recibirá a Cimarrones el sábado en la jornada 4 del Ascenso MX, mientras que los Bravos visitarán a Monterrey también el sábado pero por la fecha 6 de la Liga MX. Dorados 0-0 Juárez.

