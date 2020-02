Fecha, Hora y Canal Deontay Wilder vs Tyson Fury 2 Título Peso Completo 2020

Una de las revanchas más esperadas de la era moderna, y posiblemente de todos los tiempos, está sobre nosotros en la división de peso pesado. En Las Vegas el sábado 22 de febrero por la noche, Deontay Wilder y Tyson Fury volverán tras su controvertido empate dividido en diciembre de 2018. Una vez más, tanto el campeonato de peso pesado WBC de Wilder como el estado de campeonato lineal disfrutado por Fury serán los grandes premios en juego A medida que la división de peso pesado continúa volviendo a la fama, esta es una pelea imperdible a medida que comienza el año.

Deontay Wilder vs Tyson Fury 2 en VIVO

El par de grandes pesos pesados ​​ha tomado diferentes caminos para llegar a esta revancha con Wilder anotando un par de nocauts viciosos para detener a Dominic Breazeale y Luis Ortiz en 2019. Fury, mientras tanto, superó a Tom Schwarz antes de necesitar recuperarse tarde de una terrible herida por encima de su ojo para destacar Otto Wallin. También incursionó en la WWE en el otoño, actuando en Arabia Saudita.

Si bien esta puede ser una de las mayores revanchas de títulos de peso pesado en la memoria reciente, todavía le faltan algunos títulos destacados, actualmente en manos del campeón unificado Anthony Joshua. Queda la esperanza de programar una pelea entre el ganador y Joshua en algún momento para coronar a un campeón indiscutible, pero la política puede evitarlo. Además, el perdedor tiene una cláusula de revancha y puede solicitar una división 60/40 para crear una pelea de trilogía.

A continuación se muestra toda la información que necesita para prepararse para la batalla histórica en Las Vegas. Asegúrate de revisar durante la semana de pelea las noticias, características y columnas de los dos luchadores en el evento principal.

Hora y Canal Deontay Wilder vs Tyson Fury 2

Fecha: sábado 22 de febrero | Hora: 9 p.m. ET (6 p.m.PT). 8:00 pm en México.

Ubicación: MGM Grand Garden Arena – Las Vegas

TV: ESPN + / FOX PPV | Precio: $ 79.99 en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica. Azteca 7 en México.

Proveedores de cable: Cox, DirecTV, Dish, Optimum, AT&T U-verse, Xfinity, Verizon Fios, Spectrum, Frontier, SuddenLink, Mediacom Xtream

Transmisión en vivo: Fox Sports Go o ESPN +

Cartelera Wilder vs Fury 2

Deontay Wilder vs Tyson Fury – título de peso pesado del CMB

Charles Martin vs Gerald Washington – Peso pesado

Emanuel Navarrete vs Jeo Tupas Santisima – título súper gallo de la OMB

Sebastian Fundora vs Daniel Lewis – Peso mediano junior

Amir Imam vs Javier Molina – Peso welter junior

Subriel Matias vs Petros Ananyan – Peso welter menor