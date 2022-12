Tyson Fury vs Derek Chisora EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea 3 Box 2022

Box

Me gusta ver a los luchadores de élite en cualquier deporte de combate pelear tanto como sea posible. Permanecen en su apogeo solo por un tiempo, por lo que me encantaría verlos actuar tanto como sea posible. Tal vez eso es lo que Tyson Fury está pensando al tomar un tercer combate con Derek Chisora… pero ¿realmente no hay nadie más con quien Fury pueda pelear? Entiendo que se requieren dos lados para hacer que un baile suceda, pero me hubiera gustado esperar unos meses más para que Anthony Joshua u Oleksandr Usyk se enfrentaran potencialmente a Fury. En cambio, tenemos una pelea de trilogía que nadie pidió.

Hora y Canal Fury vs Chisora

Sede: Tottenham Hotspur Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos. 12:00 pm de México y Centroamérica. 6:00 pm de Reino Unido.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Tyson Fury vs Derek Chisora EN VIVO

Obtendrá un detractor ocasional, pero la mayoría estaría de acuerdo en que Fury consolidó su estatus como el mejor boxeador de peso pesado del mundo cuando salió de su trilogía con Deontay Wilder sin derrotas en su libro de récords. No ha habido nadie con su combinación de tamaño, poder, velocidad y técnica en la memoria reciente, quizás no en toda la historia del boxeo. Puedes encontrar luchadores con tres de los cuatro, incluso superiores en quizás una de esas categorías. Pero no las cuatro categorías. Demonios, después de ser derribado por Wilder con lo que parecía ser un tiro mortal en su tercer duelo, Fury se levantó y demostró que tenía corazón para días.

A pesar de que Fury demuestra que no retrocede ante nadie, el corazón parece ser la única ventaja que no tiene sobre Chisora. Es más joven que Chisora. Es más grande que Chisora. Es más rápido que Chisora. Fury ha resultado imposible, al menos hasta ahora, de guardar. Chisora ​​se ha convertido en un favorito de los fanáticos gracias a su falta de voluntad para retroceder ante su oponente, sin importar quién sea.

Chisora ​​tiene la misma cantidad de victorias por KO en su carrera que Fury, por lo que no es que le falte poder. A Chisora ​​tampoco le falta técnica, ni es un mal atleta. Cualquiera con el talento de Chisora ​​tiene la oportunidad de golpear en cualquier competencia en la que se encuentre, incluso contra alguien como Fury. Tampoco es que Chisora ​​se vaya a sentar sobre sus talones, va a pelear contra Fury, especialmente al principio.

Desafortunadamente, honestamente no puedo animar a Chisora ​​más allá de eso. Hemos visto esta pelea antes… dos veces. El primer certamen, hace once años cuando ambos iban invictos, fue competitivo. Fue una clara victoria de Fury, pero Chisora ​​se mostró bien por sí mismo. La segunda pelea, hace ocho años, fue unilateral, Fury dominó por completo a Chisora. Fury no solo hizo un gran uso de su longitud, sino que también hizo un excelente uso de su habilidad para pelear con el zurdo, lo que puso nerviosa a Chisora. Finalmente, la esquina de Chisora ​​detuvo la pelea después de diez asaltos. Ahora, ocho años después, cuando Fury parece estar en su mejor momento y Chisora ​​parece estar en declive, ¿tendremos la pelea de la trilogía?

Esta pelea está sucediendo porque Chisora ​​es un tipo agradable. Se destaca por su disposición a tomar una cerveza con sus oponentes después de su pelea. Lo que Chisora ​​no tiene es un buen nido de ahorros para retirarse. Su última conferencia de prensa fue una clara indicación de que Fury tiene mucho respeto por Chisora. Fury le está dando a Chisora ​​la oportunidad de al menos un último gran día de pago. Si bien tiene algo de honorable, también es una pelea que a nadie le importa ver.

Tal vez tengamos un gran disgusto. Tal vez resulte ser una forma efectiva para que Fury se mantenga alerta mientras esperamos que suba al ring con Usyk o Joshua. No quiero llamar a este concurso una completa pérdida de tiempo, ya que es una falta de respeto increíble para Chisora ​​y su carrera. Pero nadie estaba pidiendo esto. ¿No podríamos haber obtenido algo como Fury vs. Joe Joyce si no hubiéramos podido obtener a Usyk o Joshua? Al menos habría sido algo nuevo. Tal como están las cosas, a menos que Fury salga y no tome a Chisora ​​en serio, parece que será otra paliza como la que vimos en la segunda pelea… excepto que más unilateral. Fury debería ser capaz de capear el ataque temprano de Chisora ​​y debería asegurar un final mientras Chisora ​​envejece y se apresura.

Pick: Fury vía TKO de RD4

