Las Chivas tomaron un respiro logrando un grandísimo triunfo 0-1 sobre Tijuana en la jornada 7 del Torneo Clausura 2020 en el Caliente.

El partido no pudo arrancar de mejor manera para las Chivas que lograron tomar ventaja apenas a los 3 minutos cuando Uriel Antuna sirvió a JJ Macías que no perdonó el 1-0, tras eso el choque se mantuvo cerrado, había oportunidades en ambas áreas, pero al 19 Mauro Lainez se fue expulsado de manera más que polémica, tras eso el Rebaño intentaba aprovechar el hombre de más, pero Tijuana no bajaba la guardia, les costaba con un hombre menos, pero se mantenía competitivos, aunque al descanso no había más. Para el segundo tiempo Tijuana intentaba tomar las riendas, pero les costaba, hasta que al 61 un claro penal les daba la gran oportunidad de igualar, sin embargo Brayan Angulo reventó el poste, al 78 parecía que el Rebaño liquidaba cuando se les anuló un gol por fuera de lugar, los Xolos se fueron con todo, pero el empate no llegó.

Con este triunfo las Chivas arribaron a 9 puntos escalando al noveno puesto, mientras que Tijuana se estancó en 6 unidades en el puesto 15. El Guadalajara recibirá al León el próximo domingo, mientras que los Xolos recibirán a Puebla el viernes, ambos por la jornada 8 de la Liga MX. Tijuana 0-1 Chivas.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Tijuana vs Chivas 0-1 Jornada 7 Torneo Clausura 2020