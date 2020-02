Watford vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 28 Premier League 2019-2020

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Gran partido tendremos este sábado 29 de febrero en la jornada 28 de la Premier League 2019-2020, cuando el Watford busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los saque de la zona de descenso, pero no parece que tengan mucha oportunidad al recibir a un Liverpool que saldrá a imponer su jerarquía en el Vicarage Road.

Hora y Canal Watford vs Liverpool

Sede: Vicarage Road, Watford, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Watford vs Liverpool en VIVO

El cuadro del Watford está cumpliendo con una campaña complicada peleando por la salvación, dado que en 27 jornadas apenas suman 5 victorias, 9 empates y han sido derrotados en 13 ocasiones.

Los Hornets vienen de una dura derrota el domingo pasado cuando visitaron al Manchester United siendo aplastados 3-0.

Por su parte, el Liverpool está teniendo un torneo espectacular que los tiene con el título de la Premier prácticamente en la bolsa, habrá que ver si no bajan el ritmo después de que en 27 fechas suman 26 victorias y un solo empate, sin conocer la derrota.

Los Reds vienen de un nuevo triunfo el lunes pasado cuando recibieron al West Ham logrando doblegarlos 3-2 con anotaciones de Georginio Wijnaldum, Mohamed Salah y Sadio Mané.

Tanto el Watford como el Liverpool saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos que son diametralmente opuestos; en la tabla general encontramos a los Hornets en el penúltimo puesto con 24 puntos, mientras que los Reds marchan como líderes con 79 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Watford vs Liverpool.

Watford vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 28 Premier League 2019-2020