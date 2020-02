Valencia vs Betis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 26 Liga Española 2019-2020

Buen partido tendremos este sábado 29 de febrero en la jornada 26 de la Liga Española 2019-2020, cuando el Valencia busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita mantenerse en la pelea por competencias europeas, pero recibirán a un Betis que saldrá urgido de ganar en su visita a Mestalla.

Hora y Canal Valencia vs Betis

Sede: Estadio Mestalla, Valencia, España

Hora: 4:00 pm de España. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:0 am ET en Estados Unidos.

Canal: beIN LaLiga en España. beIN Sports en Estados Unidos. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica.

Valencia vs Betis en VIVO

El cuadro del Valencia ha tenido una campaña algo irregular que los tiene fuera de competencias europeas, pero todavía en la lucha, así que en casa deben apretar el paso. Después de 25 jornadas suman 10 victorias, 8 empates y han sido derrotados en 7 ocasiones.

Los Naranjeros vienen de un duro golpe en la jornada pasada cuando les toco visitar a la Real Sociedad siendo aplastados 3-0 y dejando muchas dudas.

Por su parte, el Betis también está teniendo un torneo irregular y necesitará un mucho mejor desempeño si sueña con llegar a Europa. Ellos suman 7 triunfos, 9 empates y 9 partidos perdidos.

Los Béticos vienen de un agridulce empate en la jornada pasada cuando recibieron al Mallorca en un duelo en el que se fueron abajo en un par de ocasiones, pero con goles de Sergio Canales y Nabil Fekir habían empatado, al 48 Joaquín puso el 3-2, pero los terminaron empatando para el 3-3 final.

Tanto el Valencia como el Betis saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por los puestos europeos; en la tabla general encontramos a los Naranjeros en la octava posición con 38 puntos, mientras que los Béticos, de Andrés Guardado, marchan treceavos con 30 unidades en esta Liga Española. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Valencia vs Betis.

Valencia vs Betis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 26 Liga Española 2019-2020