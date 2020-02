Aston Villa vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Final Copa de la Liga 2019-2020

Gran partido tendremos este domingo 1 de marzo en la Final de la Copa de la Liga 2019-2020, donde el Aston Villa buscará hacer historia y quedarse con el título, sin embargo saben que tendrán que hacer un duelo perfecto ante un Manchester City que saldrá a imponer su jerarquía en la cancha del Wembley.

Como llegan los equipos

El cuadro del Aston Villa está teniendo una campaña complicada en la Premier League donde luchan por su salvación. La semana pasada visitaron al Southampton siendo superados 2-0.

Los Villanos sorprendieron en la ronda de semifinales de la Copa de la Liga donde se midieron al Leicester City. Rescataron el empate 1-1 como visitantes, mientras que en la vuelta, el pasado 28 de enero, lograron llevarse el triunfo 2-1 con anotaciones de Matt Targett y Trezeguet al 90+3.

Por su parte, el Manchester City está teniendo un buen torneo en la Premier League donde marchan como sublíderes, mientras que en la Champions League también lo están haciendo bien, dado que el miércoles pasado visitaron al Real Madrid logrando vencerlos 1-2 en la ida de los Octavos de Final.

Los Ciudadanos no tuvieron demasiadas complicaciones en la ronda de semifinales donde se midieron al Manchester United prácticamente perfilando el boleto desde la ida al ganar 1-3 en Old Trafford, mientras que en la vuelta sufrieron un poco al caer 0-1, pero avanzar con global 3-2.

Tanto el Aston Villa como el Manchester City saben de la importancia de este partido, no hay margen de error, al finalizar el choque uno estará festejando el título y el otro tendrá que irse con el siempre amargo sabor del subcampeonato, uno está obligado y para el otro sería un gran logro en una campaña complicada.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 12 de enero en la Premier League en Villa Park. En aquel choque los Citizens no tuvieron problemas para llevarse un aplastante triunfo 1-6 con hat-trick del Kun Aguero, doblete de Riyad Mahrez y uno más de Gabriel Jesus.

Hora y Canal Aston Villa vs Manchester City

El juego entre Aston Villa vs Manchester City se estará disputando en punto de las 16:30, 4:30 pm, hora local de Inglaterra; en Estados Unidos iniciará a las 8:30 am del Pacífico y a las 11:30 am del Este. Otros horarios son:

México Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 10:30 am

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 11:30 am

Bolivia y Venezuela: 12:30 pm

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 1:30 pm

La transmisión del partido Manchester City vs Aston Villa en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de SKY Sports en Inglaterra; en México, Argentina y el resto de Latinoamérica será por ESPN, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por ESPN+. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la Carabao Cup que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Aston Villa vs Manchester City en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que llegan decididos a conseguir la victoria que les permita hacerse con el título. En los pronósticos los Citizens son claros favoritos para ganar, pero sabemos que en las copas suelen haber sorpresas y los Villanos intentarán dar la campanada. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Aston Villa vs Manchester City.

