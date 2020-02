Tottenham vs Wolves EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 28 Premier League 2019-2020

Partido muy atractivo tendremos este domingo 1 de marzo continuando con la jornada 28 de la Premier League 2019-2020, cuando el Tottenham busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita mantenerse en carrera por boletos a Champions, pero recibirán a unos Wolves que saben es vital sumar en su visita al Tottenham Hotspur Stadium.

Hora y Canal Tottenham vs Wolves

Sede: Tottenham Hotspur Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 2:00 pm de Reino Unido. 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Tottenham vs Wolves en VIVO

El cuadro del Tottenham ha tenido una campaña irregular manteniéndose en la pelea por puestos de Champions, saben que deben hacerse fuertes en casa. Después de 27 jornadas suman 11 victorias, 7 empates y han sido vencidos en 9 ocasiones.

Los Spurs vienen de una dura derrota en la jornada pasada cuando les toco visitar al Chelsea siendo superados 2-1 y complicándose uno de los primeros puestos de la tabla.

Por su parte, los Wolves están teniendo un gran torneo manteniéndose en la pelea por competencias europeas. En la jornada pasada golearon 3-0 al Norwich para colocarse con 9 victorias, 12 empates y 6 partidos perdidos.

Los Lobos tuvieron actividad a media semana en la vuelta de los 16avos de Final de la Europa League donde cayeron 3-2 en su visita al Espanyol, pero lograron avanzar con contundente global 6-3.

Tanto el Tottenham como los Wolves saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Spurs en la sexta posición con 40 puntos, mientras que los Lobos marchan octavos con 39 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Tottenham vs Wolves.

