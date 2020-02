Real Madrid vs Barcelona EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 26 Liga Española 2019-2020

Tweet on Twitter

Partidazo de poder a poder tendremos este domingo 1 de marzo con El Clásico en la jornada 26 de la Liga Española 2019-2020, cuando el Real Madrid busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita tomar oxígeno, pero recibirán a un Barcelona que llega decidido a dar un golpe de autoridad en su visita al Estadio Santiago Bernabéu.

Como llegan los equipos

El cuadro del Real Madrid ha cumplido con una gran temporada que los mantiene en la pelea por el título, sin embargo es un hecho que ha venido a menos en las últimas semanas y una muestra fue la dura derrota de la jornada pasada cuando cayeron 1-0 en su visita al Levante para quedarse con 15 victorias, 8 empates y han sido vencidos en un par de ocasiones.

Los Merengues tuvieron actividad a media semana en la ida de los Octavos de Final de la Champions League donde recibieron al Manchester City sufriendo una dolorosísima derrota 1-2, a pesar de que Isco los puso al frente a los 60 minutos.

Por su parte, el Barcelona ha tenido un buen torneo que también los mantiene en la lucha por el título. En la jornada pasada aplastaron 5-0 al Eibar para colocarse con 17 triunfos, 4 empates y han perdido en 4 ocasiones.

Los Blaugranas también tuvieron acción en la Champions League a media semana donde visitaron al Napoli en un choque en el que se fueron abajo al 30, pero al 57 apareció Antoine Griezmann para sellar el 1-1 final.

Tanto el Real Madrid como el Barcelona saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por el título; en la tabla general encontramos a los Merengues como sublíderes con 53 puntos, mientras que los Blaugranas son líderes con 55 unidades en esta Liga Española.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 18 de diciembre en la primera vuelta de la campaña pasada en el Bernabéu. En aquel choque los Merengues fueron mejores en términos generales, sin embargo la realidad es que tras 90 minutos tuvimos un muy flojo empate a cero que decepcionó a la afición.

Hora y Canal Real Madrid vs Barcelona

El juego entre Real Madrid vs Barcelona se estará disputando en punto de las 21:00, 9:00 pm, hora local de España; en Estados Unidos iniciará a las 12:00 pm del Pacífico y a las 3:00 pm del Este. Otros horarios son:

México Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 2:00 pm

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 3:00 pm

Bolivia y Venezuela: 4:00 pm

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 5:00 pm

La transmisión del partido Barcelona vs Real Madrid en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de Movistar Partidazo en España; en México y Centroamérica será por SKY Sports, en Sudamérica por ESPN, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por beIN Sports. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de LaLiga que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Real Madrid vs Barcelona en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad, pero que parecen no llegar en su mejor momento y eso podría ofrecernos un choque muy atractivo, dado que no hay margen de error en la pelea por el título. En los pronósticos los Merengues son muy ligeros favoritos únicamente por estar en casa, pero los Blaugranas saldrán con todo intentando salir, al menos, con el empate pensando en mantener el liderato. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Real Madrid vs Barcelona.

