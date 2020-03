Manchester United vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 29 Premier League 2019-2020

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Gran partido de poder a poder tendremos este domingo 8 de marzo en la jornada 29 de la Premier League 2019-2020 con el Derby de Manchester, donde el ManU buscará aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los acerque a la Champions, pero tendrán que recibir a un City que saldrá decidido a sumar en Old Trafford.

Como llegan los equipos

El cuadro del Manchester United ha tenido una campaña irregular manteniéndose en la pelea por puestos de Champions League. En la jornada pasada alcanzaron a empatar 1-1 en su visita al Everton para arribar a 11 victorias, 9 empates y han caído en 8 ocasiones.

Los Red Devils tuvieron actividad a media semana en la FA Cup donde no tuvieron problemas para vencer 0-3 al Derby County con doblete de Odion Ighalo y uno más de Luke Shaw.

Por su parte, el Manchester City se mantiene como uno de los rivales a vencer, pero el título prácticamente se les ha escapado. En su último partido de liga el pasado 22 de febrero vencieron 0-1 al Leicester City para colocarse con 18 victorias, 3 empates y 6 partidos perdidos.

Los Ciudadanos también tuvieron actividad a mitad de semana en la FA Cup donde visitaron al Sheffield Wednesday sufriendo un poco más de lo esperado pero logrando ganar con solitaria anotación del Kun Aguero.

Tanto el Manchester United como el Manchester City saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Red Devils en la quinta posición con 42 puntos, mientras que los Citizens son sublíderes con 57 unidades en esta Liga Premier.

Estos dos equipos se vieron las caras por última vez el pasado mes de enero cuando disputaron las semifinales de la Copa de la Liga. En la ida, en Old Trafford, los Citizens prácticamente liquidaron la serie ganando 1-3, sin embargo en el Etihad los Red Devils apretaron ganando 0-1, pero no les alcanzó para remontar.

Hora y Canal Manchester United vs Manchester City

El juego entre Manchester United vs Manchester City se estará disputando en punto de las 16:30, 4:30 pm, hora local de Inglaterra; en Estados Unidos iniciará a las 8:30 am del Pacífico y 11:30 am del Este.

La transmisión del partido Manchester City vs Manchester United en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de SKY Sports para Inglaterra, México y Centroamérica; en Sudamérica será por ESPN, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por Telemundo. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la Premier League que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Manchester United vs Manchester City en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que llegan decididos a conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad rumbo al último tercio de la campaña. En los pronósticos los Citizens son ligeros favoritos por llegar en mejor momento, pero los Red Devils están en casa y son los urgidos. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Manchester United vs Manchester City.

Manchester United vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 29 Premier League 2019-2020