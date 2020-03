Raúl Jiménez OPCIÓN para Reforzar al Real Madrid en el Verano 2020

Tweet on Twitter

Raúl Jiménez puede estar regresando a Madrid este verano.

El delantero estrella de Wolverhampton Wanderers está ganando interés del gigante español Real Madrid antes de la ventana de transferencia de verano, según el medio español Don Balón y AS.

Con Luka Jovic, quien puede ser prestado este verano para obtener minutos, y Mariano luchando por tener un impacto mayorista como opciones secundarias para Karim Benzema, Zinedine Zidane y compañía, según los informes, están sopesando una lucrativa oferta de verano para el ex delantero del Atlético de Madrid.

El mexicano de 28 años ha demostrado ser indispensable para Nuno Espirito Santo esta temporada, anotando 22 goles y registrando 10 asistencias en 44 partidos en todas las competiciones. En la temporada 2018-2019, Jiménez registró 13 goles en la Premier League y ocho asistencias, lo que llevó a los Lobos a desembolsar una opción de compra récord de $ 42 millones a través de un acuerdo de préstamo con el Benfica.

Con 27 juegos con los Colchoneros de 2014 a 2015, Jiménez, si se materializara una mudanza al Santiago Bernabéu, sería el segundo mexicano en jugar para los dos gigantes de Madrid, siendo Hugo Sánchez el otro. El delantero se convertiría en el tercer mexicano en jugar para Los Blancos, uniéndose a Sánchez y Javier «Chicharito» Hernández, que estuvo prestado con el equipo de La Liga durante la temporada 2014-15.

En diciembre pasado, el internacional de México le dijo a Marca que no descartaría un regreso a la máxima categoría de España, si surgiera la opción: «No, nunca. Tuve una buena experiencia allí y me gustaría volver en algún momento e intentar nuevamente las cosas en La Liga. No es algo para descartar».

