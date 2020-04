WWE Wrestlemania 2020 – Cartelera, Peleas, Fecha, Hora ¿Dónde ver en VIVO?

Incluso con la pandemia de coronavirus, WWE sigue adelante con lo que suele ser su mayor evento del año: WrestleMania 36.

Originalmente, el evento se realizaría en el estadio Raymond James en Tampa, Florida, frente a unos 70,000 fanáticos de todo el mundo, pero se trasladó al WWE Performance Center en Orlando y estará cerrado a los fanáticos debido al brote COVID- 19.

Definitivamente será un WrestleMania extraño, ya que no tendrá su boato habitual como en los últimos años dentro de un gran estadio.

De hecho, todo el programa se grabará de antemano a medida que la WWE se ajuste a estas circunstancias.

Tanto Drew McIntyre como Charlotte Flair ganaron peleas de campeonato en WrestleMania con ambos ganando sus respectivos duelos de Royal Rumble en el evento de enero y cada uno ganando tiros de título con McIntrye desafiando a Brock Lesnar por el campeonato de la WWE, mientras que Charlotte Flair busca vencer a Rhea Ripley para el campeonato femenino de NXT. Además, WWE ha anunciado que el ex Patriota de Nueva Inglaterra y el tres veces campeón del Super Bowl Rob Gronkowski serán los anfitriones del evento.

La cartelera completa para WWE WrestleMania 36 viene junto con muchos rumores sobre qué combates tendrán lugar. Hasta entonces, aquí está todo lo que necesita saber sobre WWE WrestleMania 36, ​​incluida la hora de inicio, el precio del PPV y los combates probables.

¿Cuándo y a qué hora es WrestleMania 36 en 2020?

Fecha: 4-5 de abril de 2020

Hora: 7 p.m. ET (tarjeta principal). 6 p.m en México.

Ubicación: WWE Performance Center en Orlando, Florida y múltiples ubicaciones aún por revelar

Canal de televisión: WWE Network (PPV) en Estados Unidos. Fox Premium en Latinoamérica.

Transmisión en vivo: WWE.com/livestream+

Por primera vez, WrestleMania 36 se llevará a cabo como un evento de dos noches que se transmitirá el sábado 4 de abril y el domingo 5 de abril en WWE Network y en pay-per-view. El espectáculo está programado para comenzar a las 7 p.m. ET las dos noches.

La ubicación de WrestleMania 36 cambió debido a coronavirus

WrestleMania de este año será el más singular de su historia. Se ha trasladado al WWE Performance Center en Orlando, Florida, así como a varias otras ubicaciones en los EE. UU. Todos los partidos se llevarán a cabo en sets cerrados sin asistencia de fanáticos.

WWE WrestleMania 36 en VIVO

Costo PPV: $ 59.99- $ 69.99

WWE WrestleMania 36 estará disponible para su compra en pay-per-view o a través de la red WWE.

WWE Network está disponible en WWE.com o descargando la aplicación en ciertos televisores inteligentes, incluidos Samsung, LG, Sony y Panasonic, así como Apple TV, Amazon Fire TV, Kindle Fire, Roku, Google Play y Chromecast. También puede ver la red en su Xbox 360, Xbox One, PS3 y PS4 descargando la aplicación a través de sus tiendas.

Cuesta $ 9.99 por mes registrarse para ver WWE Network en línea.

Puede comprar WWE WrestleMania 36 en pago por visión a través de proveedores de cable y satélite, incluidos Spectrum, Cox, Xfinity, Verizon FiOS TV, Cable One, Dish Network y DirecTV por $ 59.99- $ 69.99.

Cartelera WWE WrestleMania 36

Brock Lesnar vs Drew McIntyre por el Campeonato de la WWE

Goldberg vs Braun Strowman por el Campeonato universal

Becky Lynch vs Shayna Baszler por el Campeonato femenino «RAW»

John Cena vs «The Fiend» Bray Wyatt

Rhea Ripley vs Charlotte Flair por el campeonato Femenino NXT

AJ Styles vs The Undertaker

Kevin Owens vs Seth Rollins

The Street Profits vs. Angel Garza y ​​Austin Theory por el campeonato de equipo «RAW»

Bayley vs Lacey Evans vs Tamina vs Naomi vs Sasha Banks en un combate de eliminación de cinco por el Campeonato femenino «SmackDown»

The Miz y John Morrison vs The New Day (Big E y Kofi Kingston) o The Usos (Jey Uso y Jimmy Uso) por el campeonato de equipo de «SmackDown»

Randy Orton vs. Edge en un combate de Last Man Standing

Aleister Black vs Bobby Lashley

Elias vs Baron Corbin

Daniel Bryan vs Sami Zayn por el campeonato intercontinental

Los Kabuki Warriors vs Alexa Bliss y Nikki Cross por el campeonato femenino por parejas

Otis vs Dolph Ziggler

