Paderborn vs Borussia Dortmund EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 29 Bundesliga 2019-2020

Buen partido entre equipos que no tienen margen de error tendremos este domingo 31 de mayo siguiendo con la jornada 29 de la Bundesliga 2019-2020, cuando el Paderborn busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita soñar con la salvación, pero tendrán que recibir al Borussia Dortmund que saldrá a imponer su jerarquía en la cancha del Benteler-Arena.

Hora y Canal Paderborn vs Borussia Dortmund

Sede: Benteler-Arena, Paderborn, Renania del Norte-Westfalia

Hora: 6:00 pm de Alemania. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:00 am PT / 2:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports en México. ESPN en Sudamérica. TUDN en Estados Unidos.

Paderborn vs Borussia Dortmund en VIVO

El cuadro del Paderborn ha tenido una campaña muy complicada que parece tenerlos condenados al descenso, pero han venido mejorando en esta reanudación, aunque apenas suman 4 victorias, 7 empates y han sido derrotados en 17 ocasiones.

El Brutal de Alemania viene de un buen empate en la jornada pasada cuando visitaron al Augsburgo firmando un 0-0 final.

Por su parte, el Borussia Dortmund ha tenido un buen torneo, pero parece que ya no les alcanzará para pelear por el título, dado que ellos suman 17 triunfos, 6 empates y han perdido en 5 duelos, por lo que se han quedado sin margen de error.

El BVB viene de un durísimo descalabro en la jornada pasada cuando recibieron al Bayern Múnich siendo superados 0-1 y con ello despidiéndose prácticamente del título.

Tanto el Paderborn como el Borussia Dortmund saben de la importancia de este partido dado que ambos se juegan muchas de sus aspiraciones rumbo a la recta final; en la tabla general encontramos al Brutal de Alemania en el último puesto con 19 puntos, mientras que BVB marcha sublíder con 57 unidades en esta Bundesliga. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Paderborn vs Borussia Dortmund.

