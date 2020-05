Tweet on Twitter

El Bayern Múnich prácticamente liquidó la Bundesliga 2019-2020 al vencer 1-0 al Borussia Dortmund en la jornada 28.

El partido arrancó de manera pareja, ambos buscaban tomar las riendas, pero la más clara del inicio llegó al 9 cuando la mandaron al fondo de las redes, pero Hazard estaba en posición adelantada, el Bayern Múnich reaccionó, estaba más cerca del gol, al 19 Serge Gnabry sacó disparo peligroso, parecía que al descanso no había goles, hasta que al 43 Joshua Kimmich recibió en las afueras del área para sacar gran disparo poniendo el 0-1 para el Bayern. Par ael segundo tiempo el Borussia Dortmund intentaba ir al frente, al 58 Haaland sacó disparo peligroso, el Bayern Múnich se veía cómodo esperando para liquidar, al 77 Emre Can falló una increíble, aunque en posición adelantada, al 83 Robert Lewandowski estuvo cerca de liquidar con remate el poste, el BVB se fue al ataque, pero ya no hubo más.

Con esta victoria el Bayern Múnich arribó a 64 puntos alejándose a 7 unidades del Borussia Dortmund que se estancó en 57. Los Bávaros recibirán al Dusseldorf el próximo sábado, un día después el BVB visitará al Paderborn por la fecha 29 de la Bundesliga. Borussia Dortmund 0-1 Bayern Múnich.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Borussia Dortmund vs Bayern Múnich 0-1 Bundesliga 2019-2020