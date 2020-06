Juventus vs Milán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Copa de Italia 2019-2020

Tweet on Twitter

Vuelve la actividad en Italia este viernes 12 de junio con un partidazo en la semifinal de vuelta de la Coppa de Italia 2019-2020, donde la Juventus buscará demostrar que vuelven con todo ante un Milán que también saldrá decidido a obtener su pase a la final en el Juventus Stadium.

Hora y Canal Juventus vs Milán

Sede: Juventus Stadium, Turín, Italia

Hora: 8:45 pm de Italia y España. 1:45 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 3:45 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 11:45 am PT / 2:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Juventus vs Milán en VIVO

El cuadro de la Juventus vuelve a la actividad tras una larga pausa, dado que su último choque se remonta al pasado 8 de marzo cuando vencieron 2-0 al Inter de Milán en la Serie A. Habrá que ver que tanto les afectó la pausa recordando que jugadores como Paulo Dybala contrajeron el Coronavirus.

La Vecchia Signora lleva ya unas semanas de preparación para este duelo, sin duda será interesante ver el nivel físico de los jugadores.

Por su parte, el Milán también vuelve con la misión de recomponer el camino en la recta final de la campaña. Ellos tuvieron su último choque el pasado 8 de marzo cuando fueron vencidos en casa 1-2 por el Genoa.

Il Diavolo ya empezó a sufrir los estragos de la larga pausa para los futbolistas, dado que Zlatan Ibrahimovic se perderá el resto de la campaña por lesión.

Estos dos equipos disputaron el partido de ida en el ya lejano 13 de febrero en San Siro. En aquel choque Ante Rebic parecía darle el triunfo a Il Diavolo con gol al 61, sin embargo al 90+1 un gol de penal de Cristiano Ronaldo le permitió a la Vecchia Signora rescatar el empate a uno.

Tanto la Juventus como el Milán saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita firmar su pase a la final y ganar en confianza rumbo a la reanudación de la Serie A, realmente no hay un claro favorito porque no sabemos como vendrán los clubes. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Juventus vs Milán.

