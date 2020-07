Liverpool vs Aston Villa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 33 Premier League 2019-2020

Buen partido tendremos este domingo 5 de julio en la jornada 33 de la Premier League 2019-2020, cuando el Liverpool busque aprovechar su condición de local para volver a la senda del triunfo, pero recibirán a un Aston Villa que intentará sorprender en su visita a Anfield.

Hora y Canal Liverpool vs Aston Villa

Sede: Anfield, Liverpool, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Inglaterra. 10:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Liverpool vs Aston Villa en VIVO

El cuadro del Liverpool está teniendo una campaña espectacular que los tiene ya con el título en la bolsa tras cosechar 28 victorias, 2 empates y apenas han sido vencidos en un par de ocasiones.

Los Reds vienen de un durísimo golpe el jueves pasado cuando visitaron al Manchester City siendo aplastados 4-0 en lo que fue su primer partido como campeones.

Por su parte, el Aston Villa está teniendo un torneo complicado luchando con todo por su salvación, no hay margen de error tras sumar apenas 7 victorias, 6 empates y 19 descalabros.

Los Villanos vienen de un nuevo descalabro en la jornada pasada cuando recibieron a los Wolves siendo superados 0-1.

Tanto el Liverpool como el Aston Villa saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita buscar un buen cierre de campaña; en la tabla general encontramos a los Reds como líderes ya con el título con 86 puntos, mientras que los Villanos están en zona de descenso con 27 puntos en la Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Liverpool vs Aston Villa.

