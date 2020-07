Tweet on Twitter

Los Wolves sufrieron un durísimo golpe en sus aspiraciones al ser superados 0-2 por el Arsenal en la jornada 33 de la Premier League 2019-2020.

El partido arrancó con los Wolves teniendo la primera en el minuto 1 con Adama Traoré, el partido empezó parejo, ambos buscaban tener la posesión de la pelota, al 34 el Arsenal tuvo la primera clara con Nketiah, la pelota pegó en el poste, al 43 Bukayo Saka logró poner al frente a los Gunners, así nos fuimos al descanso. Para el segundo tiempo los Wolves salieron con todo, Raúl Jiménez estaba participativo, sin embargo no eran claros, fue al 64 cuando tuvieron una de las más claras con una fantástica jugada que Traoré no pudo definir, tras eso el Arsenal se paró bien, no generaba nada pero tampoco le generaban que era su objetivo, finalmente en un contragolpe al 86 Alexandre Lacazette logró el 0-2 final.

Con esta victoria el Arsenal arribó a 49 puntos manteniéndose en la pelea, mientras que los Wolves se estancaron en 52 unidades alejándose del sueño de la Champions. Los Lobos tendrán un duelo de «vida o muerte» el próximo miércoles ante Sheffield. Wolves 0-2 Arsenal.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Wolves vs Arsenal 0-2 Jornada 33 Premier League 2019-2020