El Real Madrid dio un nuevo paso rumbo al título al lograr una buena victoria 2-0 sobre el Alavés en la jornada 35 de la Liga Española 2019-2020.

El partido arrancó de gran manera para el Real Madrid, ya que apenas corría el minuto 11 cuando un polémico penal sobre Mendy le permitió a Karim Benzema ejecutar de buena manera para el 1-0, tras eso los Merengues seguían dominando, pero el Alavés se paró bien, así al descanso no había más goles. Para el segundo tiempo, apenas a los 6 minutos con anotación de Marco Asensio el Real Madrid liquidó con el 2-0, ya no hubo mucho más que contar, los Merengues estuvieron más cerca del tercero que el Alavés de descontar, pero no hubo más.

Con este triunfo el Real Madrid arribó a 80 puntos recuperando la ventaja sobre el Barcelona, mientras que Alavés se estancó en 35 unidades en la posición 17 de LaLiga. Los Merengues visitará al Granada el próximo lunes. Real Madrid 2-0 Alavés.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Real Madrid vs Alavés 2-0 Jornada 35 Liga Española 2019-2020