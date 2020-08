UFC 252 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Miocic vs Cormier 3 en VIVO?

El campeón de peso pesado de UFC Stipe Miocic y Daniel Cormier estarán definiendo al mejor luchador de peso pesado en la historia de UFC cuando los dos se enfrenten en el evento principal en UFC 252.

La trilogía se llevará a cabo en el UFC Apex en Las Vegas el sábado 15 de agosto, ya que Miocic tendrá como objetivo enviar a Cormier al retiro mientras el ex campeón busca recuperar el título y cabalgar hacia el atardecer como uno de los mejores peleadores de todo el tiempo.

La rivalidad comenzó en julio de 2018 cuando Cormier detuvo la carrera por el título de Miocic con un impactante nocaut en el primer asalto y se convirtió en un campeón doble tanto en peso pesado como en peso semipesado.

Pero Miocic se vengaría un poco más de un año después cuando recuperó el título con un nocaut técnico en cuatro rounds.

Miocic estaba en camino de convertirse en el campeón de peso pesado más dominante en la historia de UFC antes de que Cormier descarrilara esos planes. Tendrá la oportunidad de demostrar que la primera pelea fue un golpe de suerte y nada más que un bache en su camino hacia la grandeza. Mientras tanto, si Cormier, de 41 años, derrota a Miocic será difícil mantenerlo fuera de la conversación como una de las mejores artes marciales mixtas que jamás haya existido.

Aquí está todo lo que necesita saber sobre UFC 252, incluido las probabilidades, la información completa de la cartelera y cómo ver Miocic vs Cormier 3.

¿A qué hora comienza UFC 252?

Fecha: sábado 15 de agosto

Primeras preliminares: 3 p.m PT / 6 p.m. ET en Estados Unidos. 5 p.m en México.

Preliminares: 5 p.m PT / 8 p.m. ET en Estados Unidos. 7 p.m en México.

Cartelera principal: 7 p.m PT / 10 p.m. ET en Estados Unidos. 9 p.m en México.

Transmisión en vivo: ESPN+ en Estados Unidos. Fox Premium en México. Fox Sports en Sudamérica.

UFC 252 se lleva a cabo el sábado 15 de agosto por la noche. Las preliminares preliminares comienzan a las 6 p.m. ET, seguido de preliminares a las 8 p.m. ET y la cartelera principal de pago por evento a las 10 p.m. ET.

Cómo ver UFC 252: Miocic vs Cormier 3

En los Estados Unidos, las preliminares serán por UFC Fight Pass, a partir de las 6 p.m. ET, se transmitirá simultáneamente en UFC Fight Pass, ESPN, ESPN Deportes y ESPN+ en inglés y español. Las preliminares continúan exclusivamente en ESPN, ESPN Deportes y ESPN + a las 8 p.m. ET seguido del pago por evento de la tarjeta principal de ESPN+, que comenzará a las 10 p.m. ET.

En México podrán ver la función en Fox Premium. En Sudamérica será exclusiva de Fox Sports y ESPN.

¿Cuánto cuesta UFC 252? Precio PPV para Miocic vs Cormier 3

En los EE. UU., La cartelera principal UFC 252 está disponible mediante pago por evento en ESPN+, que también requiere una suscripción. El precio de PPV para UFC 252 es de 64,99 dólares para los suscriptores actuales, mientras que los nuevos suscriptores pueden pagar un precio combinado de 84,98 dólares por UFC 252 y una suscripción anual a ESPN+, lo que supone un ahorro de más del 25 por ciento.

Los precios en todo el mundo varían según la región y la plataforma.

Probabilidades Miocic vs Cormier 3 UFC 252

Según SportsInsider, es un empate con Cormier colocado como un pequeño favorito de -115, lo que significa que tendría que apostar $ 115 para ganar $ 100. El campeón actual está solo un poco por detrás con -105, donde se necesitaría una apuesta de $ 105 para ganar $ 100.

Cartelera UFC 252

Cartelera Principal:

Stipe Miocic vs Daniel Cormier; título de peso pesado

Sean O’Malley vs Marlon Vera; Peso gallo

Junior Dos Santos vs Jairzinho Rozenstruik; Peso pesado

John Dodson vs Merab Dvalishvili; Peso gallo

Magomed Ankalaev vs Ion Cutelaba; Peso semipesado

Preliminares:

Jim Miller vs Vinc Pichel; Peso Ligero

Ashley Yoder vs Livia Renata Souza; Peso paja femenino

Chris Daukaus vs Parker Porter; Peso pesado

Felice Herrig vs Virna Jandiroba; Peso paja femenino

Primeras preliminares:

Herbert Burns vs Daniel Pineda; Peso pluma

T.J Brown vs Daniel Chávez; Peso pluma

UFC 252 en VIVO

Daniel Cormier planea volver a lo básico para vencer a Stipe Miocic en su pelea de trilogía el sábado y retirarse como campeón de peso pesado. El ex campeón de dos divisiones no ha ocultado su estrategia para el evento principal en UFC 252 en Las Vegas, donde se resolverá la rivalidad y se moldeará su legado, pero esa no será la única pelea interesante, ya que Livia Souza buscará reponerse de su primera derrota en UFC cuando se enfrente a Ashley Yoder que no puede dejar ir esta oportunidad, mientras que volver a ver a Junior Dos Santos siempre será interesante.

UFC 252 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Miocic vs Cormier 3 en VIVO?