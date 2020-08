UFC 252: Stipe Miocic vs Daniel Cormier EN VIVO Cobertura, Resultado, Ganador

Tweet on Twitter

Share on Facebook

El sábado, el campeón de UFC Stipe Miocic se enfrenta al ex campeón de dos divisiones Daniel Cormier en el evento principal de UFC 252. Los dos se enfrentaron dos veces antes. Cada luchador tiene una victoria por nocaut en la serie de dos peleas.

Stipe Miocic vs Daniel Cormier en VIVO

La primera vez que estos dos se encontraron, Cormier terminó la pelea antes de que terminara el primer round. Cormier, quien era el campeón de peso semipesado en ese momento, usó su jab como un arma efectiva. También conectó patadas duras y su trabajo de clinch fue excelente. Fue en ese clinch donde Cormier dio el golpe final.

En su segundo encuentro, Cormier conectó golpes más significativos y luchó en una competencia más abierta, pero eso le permitió a Miocic tocarlo con sus poderosos golpes. Cormier pareció quedarse sin gasolina a medida que avanzaba la pelea. Cormier también pareció tener demasiada confianza durante los tres primeros rounds del duelo. El final de la pelea llegó cuando Cormier se dejó abierto a golpes al cuerpo en el cuarto asalto. El cambio de estilo mostró un alto coeficiente intelectual de lucha de Miocic.

El entrenador de Cormier, Javier Méndez, lamentó recientemente que Cormier a menudo se desvía del plan que él y sus otros entrenadores le han dado al peleador. Creo que Cormier habrá aprendido la lección de la derrota ante Miocic y que podrá corregir los errores que cometió en el primer encuentro entre estos dos y que solo se desviará del plan si se queda atrás de Miocic.

Cormier tiene 10 victorias por nocaut entre las 22 victorias de su carrera. Uno de ellos fue su KO ganador de bonificación “Performance of the Night” de Miocic. Ha recorrido la distancia siete veces en su carrera. Las últimas cuatro victorias de Cormier se produjeron por paro con el ex campeón anotando dos nocauts y dos sumisiones. De las tres derrotas que ha sufrido Miocic, dos han sido por nocaut.

El comodín en esta pelea es que Cormier ha dicho que será su última pelea profesional de MMA. Creo que con eso en mente, Cormier estará tan concentrado como siempre. Su derrota ante Miocic en su segundo encuentro se debió a errores corregibles. No creo que Cormier vuelva a cometer esos errores.

Selección: Cormier por nocaut.