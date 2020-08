Tweet on Twitter

En un partido muy entretenido el Toluca logró un valioso triunfo 2-1 sobre el Atlas en la jornada 4 del Torneo Apertura 2020.

Desde el arranque del partido vimos que sería un duelo abierto, Toluca tomó las riendas os primeros minutos, pero al 9 Luciano Acosta sacó disparo que pasó muy cerca del arco, al 14 Víctor Malcorra reventó el poste, al 19 empezó el show del VAR con un penal para los Diablos Rojos que Alexis Canelo hizo efectivo, apenas 4 minutos después se señaló otro penal ahora a favor de los Zorros y fue Nacho Malcorra el encargado de poner el empate, el Atlas se vio mejor, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo el Atlas parecía salir mejor, sin embargo a los 10 minutos otro penal sobre Canelo le permitió a Rubens Sambueza poner el 1-2, al 62 Lolo Reyes derribó a Alexis Canelo dentro del área, el árbitro lo reviso en el VAR y de manera increíble no lo marcaron como penal, eso mantuvo con vida a los Zorros que apretaron, pero no encontraron el empate.

Con esta victoria Toluca arribó a 6 puntos dejando al Atlas en el fondo con una unidad. En actividad de la fecha 5 de la Liga MX, los Diablos Rojos recibirán a Tigres el domingo, mismo día en que los Zorros visitarán a Santos. Atlas 1-2 Toluca.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Atlas vs Toluca 1-2 Jornada 4 Torneo Apertura 2020