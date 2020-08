Tweet on Twitter

Share on Facebook

Foto: @golesycifras

El Cruz Azul dio un golpe de autoridad logrando una aplastante victoria 3-0 sobre el Necaxa en la jornada 7 del Torneo Apertura 2020.

Desde el arranque del partido fue el Cruz Azul el que tomó las riendas ante un Necaxa que se defendía como podía, sin embargo la presión finalmente resultó para la Máquina al 36 cuando el Cabecita Rodríguez los puso al frente, así nos fuimos al descanso. Para el segundo tiempo, apenas corrían 6 minutos cuando el Cata Domínguez sacó tremendo bombazo para poner el 2-0, 8 minutos después Juan Escobar finiquitó el triunfo de la Máquina con el 3-0, tras eso no hubo mucho que contar, Necaxa intentó de manera muy tímida, pero estaban más preocupados en no recibir el cuarto que de anotar el primero, finalmente ya no hubo más.

Con esta victoria el Cruz Azul arribó a 16 puntos como líder general, mientras que Necaxa se estancó en 8 unidades. En actividad de la jornada 8 de la Liga MX, la Máquina Cementera visitará al Atlas el próximo sábado, un día antes los Rayos recibirán al León. Cruz Azul 3-0 Necaxa.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Cruz Azul vs Necaxa 3-0 Jornada 7 Torneo Apertura 2020