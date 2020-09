Tapatío vs Morelia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Liga de Expansión Apertura 2020

Se abren las emociones de la jornada 3 de la Liga de Expansión Apertura 2020 este martes 1 de septiembre, cuando el Tapatío busque aprovechar su condición de local para sumar su primera victoria de la competencia, saben que no pueden fallar en casa, pero recibirán al Atlético Morelia que saldrá decidido a imponer su calidad en su visita al Akron.

Hora y Canal Tapatío vs Morelia

Sede: Estadio Akron, Guadalajara, Jalisco

Hora: 5:00 pm de México

Canal: Fox Sports

Tapatío vs Morelia en VIVO

El cuadro del Tapatío ha tenido un arranque de campaña irregular, dado que no conoce el triunfo en las dos primeras jornadas con un empate y un descalabro, por lo que en casa saben que es vital el sumar de a tres.

Las Cabritas vienen de un agridulce empate en la jornada pasada cuando visitaron a Venados en un duelo parejo, pero donde jugaron los últimos 15 minutos con un hombre de más y no pudieron aprovechar.

Por su parte, el Atlético Morelia es uno de los clubes que más expectativa generó en el arranque, sin embargo su arranque no ha sido el esperado al sumar un empate y un partido perdido, así que les urge ganar en esta visita.

Los Michoacanos vienen de una dura derrota en la jornada pasada cuando recibieron a los Pumas Tabasco en un choque cerrado, pero donde terminaron cayendo 0-2.

Tanto el Tapatío como el Morelia saben de la importancia de este partido dado que ninguno conoce el triunfo, es verdad que apenas van un par de jornadas, pero saben que los puntos que no ganen ahora ya no los podrán recuperar después. No hay un claro favorito, las Cabritas están en casa, pero los Michoacanos saldrán con todo. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Tapatío vs Morelia.

