Foto: @2010MisterChip

España dio un golpe de autoridad logrando aplastar 4-0 a Ucrania en la jornada 2 de la UEFA Nations League 2020-2021.

El partido no pudo arrancar de mejor manera para España que apenas a los 2 minutos recibió un penal a favor tras una falta sobre Ansu Fati, Sergio Ramos no perdonó para el 1-0, pero eso no fue todo para Ramos, ya que al 29 el defensor aumentó la ventaja, 3 minutos después Ansu Fati apareció para el 3-0, así nos fuimos al descanso. Para el segundo tiempo Ucrania buscaba reaccionar, pero sabían que estaba todo liquidado y se preocuparon más por no recibir el cuarto de España que de descontar, pero al 84 Ferran Torres apareció para el 4-0 definitivo.

Con esta victoria España se colocó como líder de su grupo con 4 puntos dejando a Ucrania con 3 unidades, mientras que Alemania y Suiza empataron 1-1 en su partido para que ninguno logre ganar todavía. La actividad de la Liga de Naciones se reanudará en octubre cuando La Furia Roja reciba a Suiza, mientras que los Ucranianos se medirán a Alemanes. España 4-0 Ucrania.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles España vs Ucrania 4-0 Jornada 2 UEFA Nations League 2020-21