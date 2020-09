Los Dorados sumaron un valiosísimo triunfo 2-1 sobre los Venados en la jornada 4 de la Liga de Expansión Apertura 2020.

El partido no pudo arrancar de mejor manera para Dorados, dado que apenas corría el minuto 1 cuando Oswaldo Tona la robó al ataque para definir poniendo el 0-1, pero eso no fue todo, ya que al 23 Daniel López aumentó la ventaja ante unos Venados que no reaccionaban, así nos fuimos al descanso. Para el segundo tiempo las cosas cambiaron, Venados salió con todo al ataque buscando descontar, sin embargo no estaban finos y con el pasar de los minutos la intensidad cayó, fue hasta el 90+1 cuando en un tiro libre Rodrigo Prieto apareció con un tremendo cobro para el 1-2 final.

Con esta victoria Dorados arribó a 8 puntos dando un brinco hasta el tercer lugar, mientras que Venados se estancó con 2 unidades en el décimo puesto. En actividad de la fecha 5 de la Liga de Expansión, Yucatán visitarán a Tepatitlán el próximo martes, al día siguiente Sinaloa recibirá a Correcaminos. Venados 1-2 Dorados.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Venados vs Dorados 1-2 Jornada 4 Liga de Expansión Apertura 2020